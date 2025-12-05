فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۳۶۸۳
تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۱
سرویس کیهان » اخبار
امیدوارم اين دولت‌ها بيدار بشوند(درمکتب امام)

من اميدوارم كه اين دولت‌هايى كه در عين حالى كه اسرائيل با صراحت مى‏گويد كه «من بايد همه اينجاها را بگيرم» و اينجاها را ملك خودش مى‏داند و شاهديم كه قدم قدم دارد پيش مى‏رود، اين دولت‌ها بيدار بشوند و با اين ماده سرطانى كه خطرش براى همه منطقه و براى اسلام است، قيام كنند و با حرف و صحبت و شوخى و مزاح مسائل را نگذرانند. من اميدوارم كه اين دولت‌ها آن‌قدرى كه به باغ وحش خودشان اهميت مى‏دهند، به اسلام اهميت بدهند.
صحيفه امام، ج‏16، ص331 | جماران؛ 23 خرداد 1361

