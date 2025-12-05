امارات و شورای همکاری خلیج فارس از مواضع تحریکآمیز علیه ایران بپرهیزند
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن رد اداعاهای بیاساس در بیانیه نشست سران شورای همکاری خلیجفارس درباره جزایر سهگانه ایرانی و میدان گازی آرش، امارات عربی متحده و شورای همکاری خلیج فارس را به پرهیز از اتخاذ مواضع تحریکآمیز و مغایر با حسن همجواری در مورد ایران فراخواند.
ادعاهای بیاساس درباره جزایر سهگانه ایرانی و همچنین ادعاها درباره میدان گازی آرش در بیانیه پایانی چهل و ششمین نشست سران شورای همکاری خلیجفارس از سوی ایران به شدت محکوم شد.
شورای همکاری خلیجفارس در بیانیه خود، بار دیگر ادعای بیاساس درباره جزایر سهگانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی و همچنین ادعای مالکیت عربستان و کویت بر میدان گازی آرش را تکرار کرد.
حاکمیت مؤثر، مستمر و بلامنازع ایران بر سه جزیره
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه شامگاه پنجشنبه ۱۳ آذرماه با ابراز تاسف از اصرار شورای همکاری خلیجفارس در تکرار ادعای بیاساس و نادرست امارات عربی متحده در مورد جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، ادعاهای مندرج در بیانیه پایانی چهل و ششمین نشست سران آن شورا درباره این جزایر ایرانی را محکوم کرد. وی جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را بخشهای جداییناپذیر از قلمرو سرزمینی ایران خواند و تصریح کرد: هرگونه ادعای ارضی نسبت به آنها از اساس بیمبنا و بیاعتبار بوده و آشکارا با اصل احترام به تمامیت سرزمینی کشورها و حسن همجواری نیز مغایر
است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری حاکمیت مؤثر، مستمر و بلامنازع ایران بر این سه جزیره در طی قرون متمادی تصریح کرد: تکرار یک ادعای بیاساس نسبت به بخشی از سرزمین یک کشور تغییری در واقعیتهای جغرافیایی و تاریخی نمیدهد و از حیث حقوقی نیز هیچ حقی برای ادعاکننده ایجاد نمیکند.
امارات و شورای همکاری از مواضع تحریکآمیز بپرهیزند
بقایی با تأکید بر سیاست جمهوری اسلامی ایران در حسن همجواری و همکاری با کشورهای همسایه به منظور تقویت مناسبات و صیانت از امنیت و ثبات منطقه، امارات عربی متحده و شورای همکاری خلیجفارس را به پرهیز از اتخاذ مواضع تحریکآمیز و مغایر با حسن همجواری در مورد ایران فراخواند.
میدان گازی آرش
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با تاکید بر پیگیری حقوق جمهوری اسلامی ایران در میدان نفتی آرش، ادعاهای یکجانبه در مورد این میدان را بیاعتبار خواند و تصریح کرد که صدور بیانیههای تکراری و طرح ادعای یکجانبه، از منظر حقوقی هیچ حقی برای دولت کویت ایجاد نمیکند و رسیدن به توافق منصفانه و پایدار درخصوص این میدان مستلزم گفتوگوی دوجانبه، تلاش مشترک و ایجاد فضائی مثبت و سازنده برای تامین منافع متقابل است.
در بیانیه شورای همکاری خلیجفارس آمده است که هرگونه اقدام ایران در این جزایر اعم از فعالیتهای عمرانی، حضور مقامهای رسمی و مغایر با قوانین بینالمللی است. شورای همکاری خلیجفارس همچنین بار دیگر درباره میدان گازی آرش نیز مدعی شده که «مالکیت کامل این میدان در اختیار عربستان سعودی و کویت» است و «هیچ طرف دیگری حقی در آن ندارد».
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم ۱۱ شهریورماه ادعاهای تکراری و فاقد اعتبار حقوقی شورای همکاری خلیجفارس درخصوص جزایر سهگانه ایرانی مندرج در بیانیه نشست یکصد و شصت و پنجم وزرای خارجه این شورا، را به طور کامل رد کرد.
تحریم، ناقض حقوق بنیادین انسانی و به مثابه جنایت علیه بشریت هستند
اسماعیل بقایی همچنین به مناسبت روز ۴ دسامبر که از سوی سازمان ملل متحد بهعنوان روز بینالمللی علیه اقدامات قهرآمیز یکجانبه نامگذاری شده است، نوشت: روز ۴ دسامبر طبق قطعنامه شماره ۲۹۳/۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد بهعنوان «روز بینالمللی علیه اقدامات قهرآمیز یکجانبه» نامگذاری شده است؛ این روز مصادف با روز تصویب «اعلامیه حق تعیین سرنوشت» در تاریخ
۴ دسامبر ۱۹۸۶ طبق قطعنامه شماره ۱۲۸/۴۱ مجمع عمومی سازمان ملل است.
وی افزود: اقدامات قهرآمیز یکجانبه یعنی تحریمهای اقتصادی، مالی و بانکی، ناقض حقوق بنیادین انسانی شامل حق توسعه و نیز حق حیات، حق بهرهمندی از سلامت و حق برخورداری از آموزش هستند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: اقدامات قهرآمیز یکجانبه با هدف قرار دادن سلامت و زندگی کل جمعیت کشورهای هدف، به مثابه «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.
به گزارش فارس، بقایی همچنین اظهار داشت: آمریکا باید بهخاطر ارتکاب چنین جنایاتی علیه بشریت از طریق اعمال تحریمهای غیرقانونی و ضد انسانی علیه مردمان کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، مواخذه و پاسخگو شود.