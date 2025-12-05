سپاه پاسداران آماده ارائه تجارب مقابله با تروریسم به اعضای شانگهای است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی پیام ویدویی در رزمایش مشترک ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ گفت: سپاه پاسداران در مواجهه مستقیم با تروریسم تکفیری و تجزیه‌طلب در سال‌های گذشته تجارب ارزشمندی به دست آورده و آماده است این تجارب را با هیچ محدودیتی با اعضای کشورهای سازمان شانگهای به اشتراک بگذارد.

سردار سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه‌ پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در مراسم افتتاحیه رزمایش مشترک ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵‌، خطاب به تیم‌های شرکت‌کننده در این رزمایش اظهار کرد: حضور شما در جمهوری اسلامی و این رزمایش مایه افتخار و نشان‌دهنده عمق همکاری‌های راهبردی اعضای این سازمان است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اذعان کرد: جمهوری اسلامی ایران پس از عبور از جنگ ۱۲ روزه اخیر و با وجود همه فشارها و تهدیدها با عزم ملی و نگاه راهبردی بر تقویت همکارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تمرکز کرده است.

فرمانده کل سپاه‌ پاسداران خاطرنشان کرد: جایگاه ایران در سازمان همکاری شانگهای، فعال‌، مسئولانه و مبتنی بر مشارکت سازنده در امنیت جمعی است.

سرلشکر پاکپور، ادامه داد: مقامات عالی رتبه سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی با توجه به توانمندی‌های اثبات شده سپاه به ویژه نیروی زمینی سپاه پاسداران، مسئولیت طراحی، برنامه‌ریزی و برگزاری این رزمایش را به این نیرو واگذار کرده‌اند.

وی یادآور شد: این رزمایش حاصل یک سال تلاش مستمر مسئولان، فرماندهان و یگان‌های عملیاتی است و امروز در بالاترین سطح آمادگی‌، تجربه و هماهنگی در میدان حضور دارند.

فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه تهدیدات تروریستی هیچ مرز و جغرافیایی نمی‌شناسد، گفت: مقابله با این تهدیدات نیازمند اقدامات مشترک، رزمایش‌های تخصصی و تبادل اطلاعات و تجربه بین اعضای عضو است.

سرلشکر پاکپور، افزود: برگزاری رزمایش سهند ۲۰۲۵ در همین راستا طراحی شده و هدف آن ارتقای توانمندی جمعی در مقابله با تهدیداتی که امنیت منطقه‌ای و جهانی را هدف قرار داده است.

وی عنوان کرد: حضور گسترده و سطح بالای فرماندهان نظامی و امنیتی کشورهای عضو و غیرعضو این سازمان در این رزمایش نشانه محکم از تعامل، هم‌افزایی و اراده مشترک برای مقابله با تروریسم و افزایش پایداری امنیت در منطقه است.

فرمانده کل سپاه پاسداران اظهار امیدواری کرد: این رزمایش مایه صلح، امنیت و آرامش برای تمامی دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای باشد.

به گزارش ایرنا، رزمایش مشترک ضدتروریستی سازمان همکاری شانگهای با نام «سهند ٢٠٢۵» از روز یکشنبه این هفته آغاز شده است و امروز پنجشنبه رزمایش اصلی با حضور

١٨ هیئت عالی رتبه از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و سازمان‌های نظامی و امنیتی منطقه‌ای، به میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با همکاری وزارت امور خارجه در شهرستان شبستر واقع در استان آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

در این رزمایش کشورهای عضو سازمان شانگهای شامل ازبکستان، تاجیکستان، روسیه، پاکستان، قرقیزستان، چین، قزاقستان، ایران، هندوستان و بلاروس همکاری و کشورهای جمهوری آذربایجان، عربستان، عمان و عراق به عنوان میهمان شرکت دارند.