خیر و برکت کشورمان از شهداست راه شهدا را ادامه دهید

شهرکرد- خبرنگارکیهان:

جمعی از مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، بسیج رسانه و روابط عمومی سپاه قمربنی‌هاشم‌(ع)استان چهارمحال و بختیاری با خانواده شهید خبرنگار وهاب شهرانی دیدار و گفت وگو کردند.

شهرام فرجی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: این دیدار در زمینه پیش‌برنامه‌های کنگره ۲۵۰۰ شهید استان که سال آینده برگزار خواهد شد و روز جهانی معلولان و تکریم از همسران و مادران شهدا به ویژه اینکه یادگار شهید، «یاسر شهرانی» دارای معلولیت می‌باشد‌، برگزار شد.

محسن کریمی، مسئول سازمان بسیج رسانه استان هم در حاشیه این دیدار گفت: امروز درخصوص رونمایی از پوستر فراخوان نهمین جشنواره رسانه ابوذر، توفیق داریم که میهمان خانواده شهید خبرنگار و رسانه، شهید وهاب شهرانی باشیم.

وی افزود: ان‌شاءالله خداوند برکت و توفیق جشنواره ما را روزافزون فرماید و بتوانیم امسال نیز به همت و مدد شهدا، گام‌ها و حرکات خوبی در حوزه رسانه انجام دهیم.

همسر این شهید والامقام هم با تشکر از حضور مسئولان و همرزم شهید شهرانی‌، گفت: هر آنچه داریم و خیر و برکت کشورمان از شهداست و دوست داریم راه شهدا را ادامه

دهند.