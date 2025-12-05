آغاز مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی از امروز
با اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی با شارژ اعتبار حساب سرپرستان خانوار در دهکهای درآمدی اول، دوم و سوم از امروز آغاز میشود.
«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی با شارژ اعتبار حساب سرپرستان خانوارهای تحت پوشش سازمانهای حمایتی (بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) در دهکهای درآمدی اول، دوم و سوم از شنبه 15 آذر آغاز میشود.
وی با بیان این مطلب افزود: افراد شامل طرح میتوانند از شنبه 15 آذر به بیش از 260 هزار فروشگاه متصل به طرح مراجعه کرده و 11 قلم کالای اساسی خریداری کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این مرحله، برای
هر یک از مشمولان در دهکهای اول تا سوم درآمدی مبلغ 620 هزار تومان اعتبار شارژ خواهد شد.
طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این یازده قلم شامل شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخممرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر است.
ویژگیهای طرح کالابرگ الکترونیکی این است که مشمولان میتوانند متناسب با نیاز خود، کالاهای تعیینشده را خریداری کنند.
هیچ محدودیتی نیز در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت را خریدار پرداخت می کند.
امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.
اعتبار طرح تا پایان اسفند 1404 قابل استفاده است و خریداران میتوانند محصولات تولیدکنندگان مختلف را از گروههای کالایی تعیینشده انتخاب کنند.
این طرح در بیش از 260 هزار فروشگاه(شامل فروشگاههای عمده و خرد) و 11 فروشگاه زنجیرهای(افق کوروش، اتکا، جانبو، دیلیمارکت، رفاه، گندم، مینومارت، هایپر فامیلی، هفت، شیرین عسل و والمارکت) اجرا میشود.
راههای استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاهها نیز از طریق دانلود و نصب اپلیکیشن «شما» از بازار یا مایکت (نسخه وب نیز موجود است)، کد دستوری #1463*500* و همچنین از این پس، مانده اعتبار کالابرگ هر ماه از طریق پیامک سرشماره V.Refah برای سرپرستان خانوار ارسال میشود (این پیامک فاقد لینک است).
ضمن اینکه مرکز تماس 021-6369 برای پاسخگویی به سؤالات مشمولان طرح آماده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هموطنان خواست همچنان مراقب پیامها و لینکهای جعلی کلاهبرداران باشند و صرفاً به پیامکهای رسمی از سرشماره V.Refah اعتماد کنند.
نحوه زمانبندی مراجعه سایر دهکهای مشمولین طرح کالابرگ الکترونیکی متعاقباً اعلام میشود.