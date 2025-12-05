سربازان انگلیسی در کنیا به تجاوز و شکنجه ساکنان محلی متهم شدند
کمیته پارلمانی در کنیا پس از دو سال تحقیق، سربازان انگلیسی را به قتل، آزار جنسی، شکنجه و بیاحترامی به ساکنان محلی متهم کرده است.
کمیته دفاع، اطلاعات و روابط خارجی پارلمان کنیا، در گزارشی، به چندین مورد نقض حقوق بشر از سوی واحد آموزشی ارتش انگلیس در کنیا (BATUK) اشاره شده است؛ از جمله آزار و اذیت، بازداشتهای غیرقانونی و بیرون کردن اجباری ساکنان محلی در نزدیکیِ «نانیوکی». به گزارش «ایسنا»، این کمیته نوشت: «تحقیقات روند نگرانکنندهای از رفتارهای جنسی نادرست در میان نیروهای BATUK را آشکار کرد که شامل تجاوز، ضربوشتم و رها کردن کودکانی است که توسط سربازان به دنیا آمدهاند.» در این گزارش همچنین به حوادثی از دهه ۱۹۹۰ اشاره شده که کمیته آنها را به بیعدالتیهای دوره استعمار انگلیس تشبیه کرده است. کمیته اعلام کرده BATUK «به طور مداوم» از حضور در پارلمان خودداری کرده و بهجای آن به مصونیت دیپلماتیک استناد کرده و تنها از طریق اسناد کتبی بدون امضا پاسخ داده است.