ترامپِ دربهدر دنبال جنگها و آتشبسهای خیالی!
دونالد ترامپ یک جنگ دیگر برای پایاندادن پیدا کرد و مدعی شد که به جنگ بین کنگو و رواندا هم پایان داده است.
ترامپ طی یک سالی که از ریاستجمهوری دور دوم وی میگذرد در سودای به دست آوردن جایزه صلح نوبل به دنبال پایان دادن به جنگها بوده است. وی مدعی است که طی این مدت به 8 جنگ پایان داده است. نام هشت جنگ یا درگیری که ترامپ ادعا کرده آنها را پایان داده است، عبارتند از درگیری ارمنستان و آذربایجان، درگیری رواندا و کنگو، درگیری تایلند و کامبوج، درگیری بین هند و پاکستان، مناقشه بین مصر و اتیوپی بر سر سد و رود نیل، تنش بین صربستان و کوزوو، جنگ بین ایران و رژیم صهیونیستی و جنگ غزه. برخی از این تنشها براساس گزارشها اصلاً جنگ نبوده و در برخی موارد نیز ترامپ کوچکترین نقشی در پایان دادن به آن نداشته و در برخی نیز مثل جنگ غزه که ترامپ مداخله کرده تنها آتشبسی خیالی برقرار بوده و تجاوزات رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه نیز میزبان رهبران جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا بود تا توافقی برای پایان دادن به درگیری در شرق کنگو امضا شود. این در حالی است که جنگ بین این دو کشور، مدتهاست در فهرست «هشت جنگی» قرار دارد که ترامپ ادعا کرده که در یک سال گذشته به آنها پایان داده است. به گزارش ایرنا، ترامپ در سخنانی در مراسم امضای توافقنامه صلح میان کنگو و رواندا گفت: «امروز متعهد میشویم که دههها خشونت و خونریزی را متوقف کنیم و عصر جدیدی از هماهنگی و همکاری بین جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا را آغاز کنیم.» رئیسجمهور آمریکا ادعا کرد: توافق میان جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا به یکی از طولانیترین منازعات جهان پایان خواهد داد. این روزی شگفتانگیز است، روزی بزرگ برای آفریقا، روزی بزرگ برای جهان و برای این دو کشور. آنها دلایل بسیاری برای افتخار به این روز دارند.
تصاحب مواد معدنی کمیاب
ترامپ همچنین گفت که توافق صلح، چارچوبی برای شکوفایی اقتصادی و همچنین فرصتهایی برای آمریکا فراهم میکند. وی با اشاره به منابع معدنی کمیاب در آفریقای مرکزی، افزود: ثروت عظیمی در آن سرزمین زیبا وجود دارد. این سرزمینی زیبا است اما بهشدت با خون آلوده شده بود. ترامپ اعلام کرد که آمریکا قراردادهای دوجانبهای با هر دو کشور برای خرید منابع طبیعی امضا خواهد کرد. وی تصریح کرد: امروز، ایالاتمتحده همچنین قراردادهای دوجانبه خود را با کنگو و رواندا امضا خواهد کرد که فرصتهای جدیدی را برای آمریکا جهت دسترسی به مواد معدنی حیاتی و ارائه مزایای اقتصادی برای همه فراهم میکند. رئیسجمهور آمریکا افزود: ما برخی از بزرگترین و بهترین شرکتهای خود را به این دو کشور خواهیم فرستاد. قرار است بخشی از مواد معدنی کمیاب و داراییها استخراج و هزینه پرداخت شود. همه پول زیادی به دست خواهند آورد. مواد معدنی کمیاب در فناوریهای نوظهور، تولید انرژی و تجهیزات پزشکی کاربرد دارند.