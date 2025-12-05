امارات استان مهم «المهره» یمن را از چنگ عربستان درآورد!
سرویس خارجی-
در تحولی تازه در شرق یمن نیروهای وابسته به امارات موفق شدند کنترل استان مهم المهره، هممرز با عمان و مشرف بر بحرالعرب، را به دست گیرند و مزدوران وابسته به عربستان را پس بزنند.
استان حضرموت، به عنوان بزرگترین استان یمن از نظر مساحت، حدود ۳۶درصد از کل وسعت این کشور را به خود اختصاص داده و در عین حال، نزدیک به ۷۰درصد از ذخایر و منابع نفتی یمن را در دل خود جای داده است. این استان از نظر موقعیت جغرافیایی، از شمال و غرب با استانهای مأرب و شبوه، از شرق با استان المهره و از جنوب با بحرالعرب و آبهای آزاد هممرز است و در عین حال، دارای مرزهای بینالمللی طولانی با پادشاهی عمان در شرق و عربستان در شمال است. همین ویژگیهای منحصربهفرد جغرافیایی، دسترسی مستقیم به دریا، منابع عظیم انرژی و موقعیت استراتژیک، حضرموت را به یکی از مهمترین و حساسترین مناطق یمن تبدیل کرده که همواره مورد توجه و طمع قدرتهای منطقهای و بینالمللی قرار دارد. در سالهای اخیر، این استان به کانون اصلی رقابتها و درگیریهای پنهان و آشکار میان بازیگران خارجی، بهویژه عربستان و امارات که هر دو در قالب ائتلاف متجاوز به یمن عمل میکنند، تبدیل شده است؛ در پشتپرده، آمریکا و انگلیس نیز به دلیل منابع غنی نفت و گاز و موقعیت ژئوپلیتیکی این منطقه، منافع استراتژیک خود را دنبال میکنند. از حدود ده روز پیش، تنشهای امنیتی و نظامی در این ثروتمندترین و غنیترین استان یمن به طور چشمگیری تشدید شده و همچنان رو به افزایش است. درگیریهای نیابتی میان نیروهای وابسته به عربستان و امارات، که هر یک به دنبال تسلط بیشتر بر منابع و مناطق مهم حضرموت هستند، امنیت و ثبات این منطقه وسیع را بهشدت تهدید میکند و سایه سنگین بیثباتی را بر آینده آن گستردهتر ساخته است. اما این کشمکشها به شکلی دیگر در استان همجوار هم در جریان است.
در المهره چه گذشت؟
نیروهای موسوم به شورای انتقالی جنوب نزدیک به امارات بامداد روز پنجشنبه کنترل استان المهره در شرق یمن واقع در مرز با سلطنت عمان، را در دست گرفتند؛ این اقدام پس از آن صورت گرفت که فرماندهان نظامی این استان بدون درگیری آن را تحویل دادند. به نوشته العربی الجدید، شورای انتقالی اعلام کرد نیروهایش مأموریت حفاظت و تأمین امنیت کاخ جمهوری در شهر الغیضه (مرکز استان)، بندر نشطون، فرماندهی محور الغیضه، تیپ ۱۳۷ پیاده و تمامی پایگاههای نظامی و ایستهای امنیتی را برعهده گرفتهاند. منابع روزنامه «العربی الجدید» تأیید کردند که تحویل این استان پس از توافق با محور الغیضه به فرماندهی سرتیپ «محسن علی مرصع» و فرمانده پلیس نظامی استان انجام شد؛ براساس این توافق، تمامی ایستهای نظامی (الدمخ، نشطون، الغیضه و الغیضه شرقی) به پلیس نظامی تحت فرمان مرصع واگذار شد و سربازان وابسته به استانهای شمالی از همه پادگانها خارج شدند. همچنین محور الغیضه دستور داد با نیروهای انتقالی که از حضرموت وارد میشوند، مقابله نشود.
به گزارش «فارس»، در همین زمینه، رسانههای وابسته به شورای انتقالی جنوب اعلام کردند که تیپ یازدهم مرزبانی در اردوگاه رماه واقع در صحرای حضرموت، پیوستن خود به نیروهای شورای انتقالی جنوب را اعلام کرده است. همچنین گزارش شد که نیروهای شورای انتقالی بامداد پنجشنبه توانستند تیپ ۲۳ مکانیزه در منطقه العبر در وادی حضرموت را تحت کنترل خود درآورند. تسلط شورای انتقالی جنوب بر استان المهره تنها چند ساعت پس از اعلام توافق آتشبس میان مقامات محلی استان حضرموت و ائتلاف قبایل حضرموت به ریاست «عمرو بن حبریش» صورت گرفت؛ توافقی که با میانجیگری
محلی و حمایت عربستان برای مهار تنشهای نظامی نزدیک تأسیسات نفتی استراتژیک در این استان حاصل شد.
اهمیت المهره
گفتنی است، استان المهره دومین استان بزرگ یمن از نظر مساحت پس از حضرموت بهشمار میرود. این استان دارای دو گذرگاه مرزی با سلطنت عمان به نامهای صیرفت و شحِن است و طولانیترین نوار ساحلی یمن مشرف بر دریای عرب را در اختیار دارد که طول آن حدود ۵۶۰ کیلومتر برآورد میشود. همچنین بندر استراتژیک نشطون در این استان واقع شده است. استان المهره پیش از تسلط شورای انتقالی جنوب، تحت نفوذ نیروهای محلی و دولت مستعفی یمن با حمایت عربستان بود و در مقاطعی نیروهای وابسته به امارات نیز در آن حضور داشتند و این استان به نوعی به صحنه رقابت امارات و رژیم سعودی تبدیل شده بود.
فشار نبرد نیروی دریایی آمریکا را به مرز جنون رساند!
خبر دیگر از شمال یمن است و شاهکارهای مقاومت، نه از جنوبی که محل تاختوتاز بیگانگان است. فشار ناشی از نبرد با ارتش یمن، نیروی دریایی آمریکا را وارد چرخهای از حوادث پرهزینه کرد و دهها میلیون دلار خسارت به این نیرو وارد ساخت. به گزارش «ایسنا»، رسانه آمریکایی«آسوشیتدپرس» در یک گزارش جدید، جزئیات مجموعهای از چهار سانحه مهم در نیروی دریایی آمریکا را بررسی میکند که در جریان عملیات دریایی این کشور علیه یمن رخ داده است. این خبرگزاری آمریکایی مینویسد که اسناد جدید نشان میدهد طولانیترین نبرد دریایی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم تا امروز، فشار شدیدی بر کارکنان و تجهیزات وارد کرده و این فشار سهم مهمی در بروز حوادث پرهزینه و قابل پیشگیری داشته است. گزارش تأکید میکند که این رخدادها بیش از ۱۰۰ میلیون دلار به نیروی دریایی آمریکا خسارت وارد کرده و موجب از دست رفتن چندین جنگنده و جراحت ملوانان شده است. طبق این گزارش، این سوانح طی مأموریت هشتماهه ناو هواپیمابر «هریاسترومن» رخ داد؛ مأموریتی که قرار بود ۶ ماهه باشد اما بهدلیل شدت عملیات طولانی شد. گزارش اضافه میکند که این ناو تقریباً روزانه با حملات موشکی انصارالله روبهرو بود و در نتیجه، فرمانده و ناوبر کشتی در وضعیتی از کمخوابی شدید قرار گرفتند. یکی از گزارشها نشان میدهد که فشار عملیات جنگی چنان بود که بخشی از خدمه دچار «بیحسی» شده و «هدف مأموریت» را از یاد برده بودند. آسوشیتدپرس در تحلیل خود بیان میکند که این چهار حادثه بازتابدهنده مشکلات عمیق در آمادگی عملیاتی نیروی دریایی آمریکا است و بسیاری از اقدامات ایمنی در این شرایط نادیده گرفته شدهاند.
همچنین خبر میرسد که سازمان تجارت دریایی انگلیس از وقوع یک حادثه در غرب یمن خبر داد. به گزارش ایسنا، سازمان تجارت دریایی انگلیس، دیروز (جمعه)، اعلام کرد یک حادثه دریایی در ۵۰ مایلی سواحل غرب یمن رخ داده است. طبق گزارش «الجزیره»، به گفته این سازمان یک کشتی از رصد یک قایق کوچک و حمله به آن خبر داده است. تاکنون جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نشده است.