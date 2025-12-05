هشدار پولیتیکو به کاخ سفید درباره تکرار باتلاق عراق در ونزوئلا
نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی با انتقاد از راهبرد جنگطلبانه ترامپ در ونزوئلا هشدار داد آمریکا ممکن است در ونزوئلا مانند عراق در باتلاق گیر کند.
سیاست جنگطلبانه ترامپ در آمریکایلاتین به صراحت وارد مرحله تغییر رژیم شده است. طی روزهای گذشته رسانهها از قول ترامپ نوشته بودند که مادورو باید استعفا داده و خاک ونزوئلا را ترک کند. وی حتی تهدید به حمله زمینی به ونزوئلا هم کرده است. تاکنون به بهانه مبارزه با موادمخدر در 21 حمله دستکم 87 ماهیگیر ونزوئلا در دریای کارائیب و اقیانوس آرام توسط جنگندههای آمریکا کشته شدهاند که جدیدترین مورد آن روز پنجشنبه در حمله به یک قایق در اقیانوس آرام بود که 4 کشته در پی داشت. بسیاری از رسانهها و کارشناسان طی سه ماه گذشته نسبت به سیاست جنگافروزانه ترامپ در ونزوئلا هشدار داده و متذکر شدهاند که این سیاست ممکن است نتایج مصیبتباری برای هر دو کشور آمریکا و ونزوئلا در پی داشته باشد. نشریه آمریکایی پولیتیکو هم در گزارشی انتقادی در این زمینه نوشته است: دولت دونالد ترامپ در آستانه تصمیمی مهم درباره ونزوئلا است که نهتنها بر روابط آمریکا در منطقه، بلکه بر آینده سیاسی وی و هویت جنبش «عظمت را به آمریکا بازخواهیم گرداند» (مگا) هم تأثیری عمیق خواهد گذاشت؛ جنبشی که نگران تکرار تجربه عراق و تغییر محاسبات ژئوپلیتیک در نیمکره غربی است. به گزارش ایرنا پولیتیکو میافزاید: ترامپ برخلاف وعده انتخاباتی دور نگهداشتن آمریکا از درگیریهای خارجی رفتار میکند و اکنون از احتمال یک حمله زمینی قریبالوقوع علیه ونزوئلا و حتی کشورهای دیگر سخن میگوید. یکی از مهمترین پیامدهای این دگرگونی، سردرگمی و نگرانی میان چهرههای ضدمداخله در جنبش «مگا» است که از اصلیترین حامیان ترامپ بودند و امید داشتند دولت او تمرکز خود را بر مسائل داخلی بیشتر بگذارد. طبق تحلیل پولیتیکو این گروه نگرانند که اقدام نظامی علیه ونزوئلا، همانند تجربه عراق، آمریکا را در مسیری طولانی و پرهزینه گرفتار کند که میتواند به بیثباتی منطقهای، تشدید مهاجرت، تقویت گروههای تبهکار و آسیب به جایگاه سیاسی ترامپ منجر شود.» طبق این گزارش، منابع نزدیک به کاخسفید گزارش دادهاند که ترامپ خود پیگیر فشار حداکثری بر ونزوئلاست و حتی در تماس اخیر با مادورو، به او هشدار داده که یا کشور را ترک کند یا با عواقب جدی مواجه خواهد شد. حضور بیش از دوازده ناو جنگی و ۱۵ هزار نیروی نظامی آمریکا در منطقه، این تهدید را جدیتر کرده است.
در این میان، برخی کارشناسان نیز نسبت به خلاء قدرت در ونزوئلا هشدار میدهند. پولیتیکو تاکید میکند: مخالفان مداخله هشدار میدهند که برکناری مادورو پایان مشکلات آمریکا با ونزوئلا نخواهد بود. سرنگونی وی ممکن است خلاء قدرت ایجاد کند که مهاجرت را افزایش میدهد، گروههای مجرم یا مرتبط با کارتلها را تقویت میکند یا بازارهای انرژی را بیثبات میسازد پیامدهایی که شبیه سالهایی است که آمریکا صرف بازسازی عراق کرد و نمیتوان به سادگی آن را نادیده گرفت.
ایستادگی تا آخرین نفس
غیر از ونزوئلا کلمبیا دیگر کشور منطقه آمریکایلاتین نیز این روزها هدف لفاظیهای جنگطلبانه ترامپ قرار گرفته است. رئیسجمهور کلمبیا هم در واکنش به فشارهای اخیر واشنگتن هشدار داد که در برابر تهدیدات آمریکا عقبنشینی نخواهد کرد و ارتش «تا آخرین نفس» از کشور دفاع خواهد کرد. به گزارش فارس «گوستاوو پترو» با انتقاد شدید از اظهارات اخیر دونالد ترامپ، تاکید کرد آمریکا به بهانه مبارزه با موادمخدر، این کشور را تهدید میکند اما بوگوتا در برابر هرگونه تهدید ایستادگی خواهد کرد. وی سپس خطاب به آمریکا هشدار داد که کلمبیا اجازه نخواهد داد استقلالش خدشهدار شود و در صورت لزوم برای دفاع از حاکمیت ملی «تا آخر خواهد ایستاد». پترو جمعهشب به وقت محلی، در سخنرانی خود خطاب به فرماندهان نظامی کلمبیا با لحنی قاطع گفت آمریکا به بهانه مبارزه با کارتلهای موادمخدر، بوگوتا را تهدید میکند و دولت او چنین رویکردی را نمیپذیرد. ترامپ پیشتر مدعی شده بود که «کلمبیا در حال تولید کوکائین است» و کشورهایی از این دست میتوانند «هدف حمله قرار بگیرند.»