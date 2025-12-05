ابوشباب، مزدور اسرائیل در غزه به هلاکت رسید

کشته‌‌شدن «یاسر ابو شباب»، فرمانده گروه مزدور مسلح همکار با ارتش رژیم صهیونیستی، با استقبال گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شده و بسیاری این رویداد را پایان طبیعی خائنان توصیف کردند.

به گزارش کانال تلگرامی «مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین»، رسانه‌های عبری روز پنج‌شنبه تأیید کردند که «یاسر ابو شباب» در یک کمین مسلحانه در منطقه تحت کنترل ارتش صهیونیستی در رفح کشته شده و معاون او، «غسان دهینی»، نیز زخمی شده است. برخی منابع می‌گویند غسان هم به هلاکت رسیده است. گروه تحت فرمان او مأموریت‌هایی به نفع ارتش اشغالگر انجام می‌داد، از جمله تلاش برای ربودن شهروندان و سرقت کامیون‌های حامل کمک‌های انسانی، آن هم زیر چتر حمایتی نیروهای اسرائیلی. کاربران در شبکه‌های اجتماعی با انتشار پیام، کشته‌شدن ابوشباب را «نتیجه حتمی خیانت» دانستند. «محمد العیله» در پلتفرم ایکس نوشت: «مردم غزه اگر در برخی مسائل هم اختلاف‌‌نظر داشته باشند، اما در یک چیز هم‌ صدا هستند: ابوشباب و امثال او خائن‌ هستند. سرنوشت خائن مشخص است؛ خواری در دنیا پیش از آخرت. غزه ذاتاً پاک است و ناپاکی را پس می‌زند.» «مراد علی» نیز نوشت: «حق هر انسان آزاد و هر عرب و مسلمانی است که از مرگ این مزدور خائن خوشحال شود. او دنیا را باخت و آخرت را هم باخت؛ میراث او جز لعنتی ماندگار نخواهد بود. نه «اسرائیل» به دردش خورد و نه خیانت نفعی برایش داشت.» شبکه «نشنال» نیز تصاویر پخش شیرینی در برخی مناطق غزه را به‌ مناسبت کشته‌‌شدن وی منتشر کرد.