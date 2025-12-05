سفر پوتین به هند چرا مهم است؟
سفر دو روزه پوتین به هند در میانه تلاشهای ترامپ برای پایاندادن به جنگ اوکراین از ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی مهم تلقی میشود. کیهان در گزارشی به چرایی اهمیت این سفر پرداخته است.
در حالی که جنگ اوکراین به مرحله حساسی رسیده است و مذاکرات بین روسیه و آمریکا بر سر سرنوشت اوکراین به مراحل پایانی خود نزدیک میشود، پوتین رئیسجمهور روسیه در یک سفر از پیش اعلامشده به هند رفته است. سفری که در میانه تشدید فشارهای آمریکا به دهلینو برای قطع روابط اقتصادی با مسکو بهویژه در حوزه خرید انرژی به گفته کارشناسان میتواند اهمیت راهبردی داشته باشد. براساس گزارشها هند و روسیه بیش از نیمقرن است که روابط امنیتی و دفاعی نزدیک دارند. بخش مهمی از ناوگان هوایی، زمینی و دریایی هند بر پایه فناوری روسی ساخته شده و نیازمند قطعات و پشتیبانی از همان منبع است. بنابراین، تثبیت این همکاری برای دهلینو چه برای حفظ آمادگی نظامی، چه برای تنوعبخشی به منابع تأمین تسلیحاتی در برابر فشارهای آمریکا و اروپا میتواند حیاتی باشد. در مذاکرات روز جمعه سران دو کشور در دهلینو، گزارشها حاکی است فروش جنگندههای سوخو-۵۷ و سامانه پدافندی اس-۵۰۰ روسیه به هند مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته کارشناسان در حوزه انرژی نیز سفر پوتین اهمیتی دوچندان دارد. از زمانی که روسیه زیر تحریمهای غرب قرار گرفت، هند به یکی از بزرگترین خریداران نفت ارزان روسیه تبدیل شد؛ عاملی که به مهار تورم انرژی در اقتصاد هند کمک کرد. اکنون دو کشور در پی آن هستند که این تعامل را به قراردادهای بلندمدت و همکاریهای گستردهتر در حوزه نفت، گاز و انرژی هستهای گسترش دهند، تا هم مسکو بازار پایدار داشته باشد و هم هند امنیت انرژی خود را تضمین کند. در سطح اقتصادی، تمایل برای گسترش همکاری فراتر از انرژی مشهود است. مسکو و دهلینو به دنبال افزایش تجارت دوجانبه تا سال ۲۰۳۰ و توسعه همکاری در بخشهایی مانند معادن، فناوری، زیرساخت و حتی انتقال نیروی کار هستند. این امر به هند امکان میدهد روابط خود را متنوع کند و به روسیه کمک میکند بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها را کاهش دهد. خبرگزاری تاس نیز نوشته است در این سفر، 10 سند و بیش از ۱۵ توافقنامه و تفاهمنامه بین نهادهای تجاری و غیرتجاری دو کشور به امضا رسیده است. ابعاد ژئوپولیتیکی این سفر نیز قابلتوجه است. برای روسیه، حضور در هند نشان میدهد که همچنان دارای شرکای مهم خارج از بلوک غرب است و انزوای کامل امکانپذیر نیست. برای هند نیز این سفر نشانهای از استقلال سیاست خارجی است؛ سیاستی که بر حفظ توازن میان آمریکا، روسیه و چین تأکید دارد. به این ترتیب، سفر پوتین به هند نهتنها برای آینده روابط دو کشور بلکه برای معادلات قدرت در کل آسیا و فراتر از آن اهمیت استراتژیک دارد.
دهنکجی به ترامپ
انتشار جزئیات دیدار پوتین و مودی که دیروز(جمعه) در دهلینو برگزار شد، نشان میدهد که علیرغم فشارهای ترامپ، هند و روسیه تصمیم گرفتهاند همکاریهای خود را در حوزه انرژی ادامه بدهند. رئیسجمهور روسیه همزمان با حضور خود در دهلینو و در میانه فشارهای آمریکا بر هند، از «ارسال بیوقفه» نفت روسیه به هند خبر داد. ولادیمیر پوتین بار دیگر با بیتوجهی به تهدیدات دونالد ترامپ، تأکید کرد «هر کاری را که برای توسعه انرژی هند لازم است» انجام خواهد داد. پوتین در دیدار روز جمعه خود با نخستوزیر هند نارندرا مودی گفت که «روسیه یک تأمینکننده قابلاعتماد نفت، گاز و زغالسنگ» برای هند است و همچنان به ارسال بیوقفه سوخت برای این کشور ادامه خواهد داد. به گزارش فارس، دونالد ترامپ پیش از این برای تحتفشار قرار دادن مسکو، هند را به دلیل خرید نفت روسیه با تحریمهای سنگین هدف قرار داده بود اما مسئولان هندی با دهنکجی به خواسته ترامپ، همچنان واردات نفت از روسیه را ادامه دادند.
مخالفت پوتین با بخشی از طرح صلح ترامپ
اما در میانه سفر پوتین به دهلی اظهارات وی نشان میدهد که روسیه با بخشهایی از طرح تعدیل شده صلح ترامپ مخالفت کرده است. پوتین در گفتوگو با رسانه هندی «India today» در اینباره گفت: مسکو با بخشهایی از طرح آمریکا برای پایاندادن به جنگ اوکراین موافق نیست. پوتین جزئیات اختلافات را مشخص نکرد، اما دو محور اصلی همچنان باقی است: سرنوشت مناطق اشغالی اوکراین و تضمینهای امنیتی برای کییف. به گزارش مهر، پوتین هشدار داد نیروهای اوکراینی باید از دونباس عقبنشینی کنند، حتی از مناطقی که هنوز در کنترل آنهاست و در غیر این صورت روسیه این مناطق را با زور پس خواهد گرفت. در همین حال، رسانههای اروپایی از نگرانی رهبران فرانسه، آلمان و فنلاند نسبت به مذاکرات آمریکا خبر دادند. نشریه آلمانی «اشپیگل» مدعی شد: در یک کنفرانس تلفنی محرمانه، امانوئل ماکرون هشدار داده است که احتمال دارد آمریکا به اوکراین در موضوع اراضی «خیانت» کند. براساس این گزارش، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و الکساندر استاپ، رئیسجمهوری فنلاند نیز نسبت به خطرات پیشروی زلنسکی هشدار دادهاند.
ماموریت غیرممکن
پولیتیکو هم در گزارشی با انتقاد شدید از راهبرد ترامپ در جنگ اوکراین نوشته است: بینظمی شدید در دولت ترامپ، نبود روند رسمی سیاستگذاری و دخالت بازیگران متعدد و ناهماهنگ، تلاشهای آمریکا برای پایان جنگ اوکراین را آشفته کرده و هیچ چشمانداز واقعی برای صلح باقی نگذاشته است.
به گزارش ایسنا، نشریه پولیتیکو میافزاید: در دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، هیچ روند منظم و مشخصی برای تصمیمگیری درباره جنگ اوکراین وجود ندارد؛ چند فرد محدود، هرکدام جداگانه عمل میکنند و حتی مواضع متناقض ارائه میدهند. تلاشها برای مذاکره با روسیه بارها تغییر کرده و طرحها ناهماهنگ و گیجکنندهاند؛ هدف اصلی، برآوردهکردن خواست ترامپ برای مطرحشدن بهعنوان «صلحساز» است، نه پایان واقعی جنگ. در این گزارش که به قلم «ایوو دالدر» سفیر پیشین آمریکا در ناتو و پژوهشگر ارشد مرکز بلفر دانشگاه هاروارد و مجری پادکست هفتگی «مرور جهان با ایوو دالدر» است، اشاره میشود که بدون یک روند رسمی سیاستگذاری، ترامپ نمیتواند جنگ اوکراین را پایان دهد. نویسنده گزارش معتقد است، یکی از دلایل این وضعیت، مأموریت تقریباً غیرممکنی است که دونالد ترامپ برای تیمش تعیین کرده: «پایاندادن به جنگی میان دو کشور که هر دو مصمماند برای اهداف کاملاً متضاد به جنگ ادامه دهند؛ روسیه برای به زانو درآوردن اوکراین، و اوکراین برای حفظ حاکمیت و استقلال خود.»