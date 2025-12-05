واکنش رسانههای رژیم صهیونیستی به راهاندازی شبکه پرستیوی عبری
آغاز بهکار شبکه پرستیوی عبری نهتنها نگاه رسانههای رژیم صهیونی را به خود جلب کرده است بلکه موجی از تحلیلها درباره اهداف ایران از ورود مستقیم به فضای خبری عبریزبان ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار کیهان، اقدام معاونت برونمرزی سازمان صداوسيمای جمهوری اسلامی ایران در راهاندازی شبکه پرستیوی عبری فراتر از یک گسترش رسانهای، نشانهای از تغییر رویکرد جمهوری اسلامی ایران در نبرد روایتها و تلاش برای تاثیرگذاری مستقیم بر افکار عمومی رژیم صهیونیستی است، رسانههای عبری از جمله شبکههای تلویزیونی، خبرگزاریها، روزنامهها و خبرنگاران رژیم صهيونيستی، واکنشهای متفاوتی از این اقدام صداوسيمای جمهوری اسلامی ایران را زیر ذرهبین قرار دادهاند و بسیاری از کارشناسان آن را گامی در مقابله با محدودیتها و سانسور خبری در سرزمینهای اشغالی ارزیابی کردهاند.
راهاندازی این سرویس رسانهای که در نخستین مرحله، تمرکز خود را بر شبکههای اجتماعی گذاشته است نشان میدهد ایران قصد دارد روایتهای خود را بدون واسطه و با ارائه محتوای خبری- تحلیلی و چند رسانهای مستقیم به مخاطبان عبریزبان منتقل کند. در این میان، واکنش کاربران عبریزبان در شبکههای اجتماعی نشاندهنده اعتراف ضمنی به بحران اعتماد رسانهای داخلی و باز بودن مسیر برای رسانههای خارجی است.
انتشار خبر راهاندازی شبکه عبریزبان معاونت برونمرزی سازمان صداوسيمای جمهوری اسلامی ایران بازتاب قابل توجهی در فضای مجازی اسرائیل داشته است و مرور نظرات کارشناسان نشان میدهد که اعتراف ضمنی به دو واقعیت مهم وجود دارد، نخست بحران اعتماد و گسست جدی در رسانههای اسرائیلی و دوم توان بالای ایران در ورود به جنگ روایتها و تأثیرگذاری بر جامعه هدف.
برخی کاربران در فضای مجازی با اشاره به وضعیت رسانههای داخل اسرائیل خاطرنشان کردند: سطح اعتماد عمومی به کانالهای خبری اسرائیل بسیار پایین است و برخی هم با طعنه اعلام کردند که برای مجریان کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی شغل جدید پیدا شده است، این واکنشها نشان میدهد که صهیونیستها از شکاف عمیق میان رسانههای خود با مردم آگاه هستند و جمهوری اسلامی ایران از این ضعف موجود در اعتماد عمومی برای پیشبرد اهداف رسانهای خود بخوبی بهره برده است. در برخی از نظرات کاربران و کارشناسان هم آمده است که شبکه پرستیوی عبری میتواند بر گروههای معترض و منتقد دولت رژیم صهیونیستی اثر بگذارد و برخی دیگر از کارشناسان معتقدند «گویندگان، عرب اسرائیلی خواهند بود» یا «این شبکه بسیاری را جذب خواهد کرد» که نشان میدهد ایران با انتخاب نیروهای مناسب میتواند تأثیرگذاری شبکه پرستیوی عبری را افزایش دهد.
واکنش کاربران صهیونیست نشان میدهد که این شبکه حتی پیش از آغاز فعالیت رسمی پخش، نوعی تاثیر روانی و رسانهای ایجاد کرده بود بگونهای که در همان مرحله اعلام تأسیس و فعالیت در شبکههای اجتماعی، خود را به عنوان یک بازیگر جدی در جنگ روایتها مطرح کرده است.