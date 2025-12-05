زیارت؛ محور معنویت و انسجام اجتماعی در هشتمین اجلاسیه اعتاب مقدس

هشتمین اجلاسیه آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی در مسجد مقدس جمکران برگزار شد و تولیت‌های آستان قدس رضوی و مسجد جمکران در سخنانی بر نقش زیارت در تعمیق معنویت و تقویت انسجام اجتماعی تأکید کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، زیارت را «امری روشن، معنوی و جریان‌ساز» توصیف کرد و هشدار داد برخی تلاش دارند این مفهوم قدسی را به فعالیتی صرفاً گردشگری تقلیل دهند. او با اشاره به افزایش اقبال عمومی به زیارت پس از کرونا گفت بخشی از جامعه هنوز ارتباط کافی با فرهنگ زیارت ندارد و باید زمینه بهره‌مندی آنان نیز فراهم شود. وی همچنین ریشه‌های معنوی زیارت را یادآور شد و آن را بخشی از هویت دینی و فرهنگی ایرانیان دانست که در شرایط امروز نیازمند بازتعریف و تقویت است. در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد، تولیت مسجدمقدس جمکران، وحدت را «مهم‌ترین مسئله امروز ایران اسلامی» عنوان کرد و نقش اعتاب در همبستگی اجتماعی را راهبردی دانست. او با اشاره به جایگاه اعتاب در رخدادهای اخیر و جنگ ۱۲روزه، این اماکن را «قرارگاه الهام‌بخشی و معنویت‌افزایی» معرفی کرد و بر ضرورت تقویت دیپلماسی زیارت، تسهیل سفر زائران خارجی و پرهیز از نگاه صرفاً اقتصادی به زائر تأکید نمود. اجاق‌نژاد همچنین اعتاب را حامل ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی دانست که می‌توانند در جهان اسلام پیام‌آور وحدت و معنویت باشند.

اجلاسیه با تأکید بر ضرورت همکاری اعتاب برای ترویج فرهنگ زیارت، حفظ قداست آن و نقش‌آفرینی گسترده‌تر در عرصه اجتماعی و فرهنگی کشور به کار خود پایان داد.