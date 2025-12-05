اطلاعیه روابط عمومی صدا و سیما درباره حواشی پخش آگهی دمنوشهای گیاهی
پیرو انتشار نامهای از سوی معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در فضای رسانهای کشور، که در آن پخش آگهیهای مرتبط با دمنوشهای گیاهی از شبکههای مختلف صداوسیما به دلیل «فقدان پشتوانه علمی» مورد انتقاد قرار گرفته بود، روابط عمومی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برای تبیین فرآیندهای قانونی و رفع هرگونه ابهام اطلاعیهای صادر کرد.
در بخشی از متن این اطلاعیه آمده است: «سازمان صداوسیما بهعنوان رسانه ملی، خود را موظف و متعهد به رعایت کامل قوانین و مقررات جاری کشور میداند. واحد بازرگانی این سازمان، پیش از پذیرش و پخش هرگونه آگهی مرتبط با حوزههای سلامتمحور، موظف به استعلام و دریافت مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح، به ویژه سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد تخصصی و رسمی کشور، میباشد. پخش هر آگهی، منوط به ارائه این مستندات توسط شرکت متقاضی است. این اطلاعیه افزوده است: «درخصوص مورد اخیر که منجر به مکاتبه مذکور شده است، به اطلاع میرساند آگهی مربوط به محصولی است که دارای پروانه بهداشتی ساخت رسمی به شماره ۱۵۵۹۷/۴۷، صادر شده از سوی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان (از نهادهای زیرمجموعه وزارت بهداشت) میباشد. این مجوز، پس از بررسیهای کارشناسی و علمی همان وزارتخانه، به تولیدکننده اجازه داده تا محصول خود را به صورت قانونی تولید و در بازار کشور عرضه کند.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده: «اینک این پرسش جدی برای این سازمان و افکار عمومی مطرح است که چگونه میتوان نهاد رسانه ملی را به دلیل پخش آگهی محصولی مورد انتقاد قرار داد که تولید و عرضه آن توسط زیرمجموعه همان وزارتخانه، قانونی و مجاز شمرده شده است؟ آیا منطقی است که یک بخش از وزارت بهداشت محصولی را پس از ارزیابیهای تخصصی تأیید و برای آن مجوز صادر کند و بخش دیگری از همان وزارتخانه، آن را «فاقد پشتوانه علمی» و تبلیغ آن را «اغواکننده» بنامد؟ این تضاد آشکار در سیاستگذاری و اجرا، بیش از همه به اعتبار نهادهای نظارتی و اعتماد عمومی لطمه میزند.»