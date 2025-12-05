سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه مسئولان باید در قبال این وحدت ملی مسائل مردم را تسهیل کنند و قدردان مردم بصیر و زمان‌شناس باشند، گفت: همان‌طور که مردم در قبال نظام اسلامی این وحدت و انسجام و زمان‌سنجی را مراعات کردند، طبیعی است که مسئولان هم باید این موضوع را متقابلاً در نظر داشته باشند.

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با مهر درباره وظیفه گروه‌های مختلف جامعه از جمله مسئولین نسبت به حفظ وحدت و انسجام ملی پیرو توصیه‌های رهبر انقلاب، اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲روزه وحدت و انسجام خوبی در میان مردم کشورمان برقرار و حاکم بود. این مقوله به نظرم بسیار مهم است و مردم ایران بار دیگر نشان دادند که قدرشناس شهدایشان هستند. وی افزود: این وحدت و انسجامی که مردم از خود نشان دادند، مسیری است که حتماً باید ادامه پیدا کند و البته این یک موضوع دو طرفه است.

سخنگوی شورای نگهبان در همین رابطه بیان کرد: همان‌طور که مردم در قبال نظام اسلامی این وحدت و انسجام و زمان‌سنجی را مراعات کردند، طبیعی است که مسئولان هم باید این موضوع را متقابلاً در نظر داشته باشند و اهتمام را نسبت به مردم داشته باشند تا مسائل و مشکلات آنها را حل کنند.

طحان نظیف تصریح کرد: مسئولان باید در قبال این وحدت ملی مسائل مردم را تسهیل کنند و قدردان مردم بصیر و زمان شناس باشند. چه بسا همین حفظ اقتدار و انسجام ملی از جمله حقوق ملت است و می‌توانیم آن را مورد ارزیابی قرار دهیم.