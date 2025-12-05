شهید خندان(حدیث دشت عشق)

پاسدار شهید رضا قنبری برادر شهید ‌هادی قنبری روز ششم فروردین ۱۳۳۶، در شهر مقدس قم چشم به جهان گشود. پس از دیپلم در رشته علوم اقتصادی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست و پاسدار شد. سال ۱۳۶۲ ازدواج کرد.پس از حضور در جبهه‌ در ۲۸‌ سالگی، شانزدهم آبان سال ۱۳۶۴، با سمت مسئول تبلیغات در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پا و سینه شهید شد و پیکر پاکش در قطعه ۲۶ بهشت زهرای تهران، ردیف ۳۵، شماره ۳۳ آرام گرفت. شهید رضا قنبری معروف به شهید خندان است؛ شهیدی که موقع کفن شدن لبخند می‌زند. این شهید در وصیت‌نامه‌اش نوشت: «مردان خدا، دسته‌ای هستند که تمام دارایی حتی جان خویش را در طبق اخلاص گذاشته و ارزانی راه خدا می‌کنند تا خود ظرف نور و حیات شده و جامعه‌ای را از ظلمت، فساد و ستم‌ها به سمت نورِ حق راهنما شوند و بدین طریق صداقت خویش را به اثبات رسانده و عهد خویش را وفا کرده باشند.برادر من‌ هادی به عهد خویش وفا کرد؛ او ظرفِ نور و حیات شد و جامعه را از ظلمت و فساد به سمت نورِ حق راهنمایی کرد.او فهمانید که مطمئن‌ترین راه برای رسیدن به معشوقش الله، تنها شهادت است و خود نیز این راه عاشقانه را پیمود.هیچ‌گاه از خط سرخی که برادر شهیدم در پیش روی من گذاشت یک آن باز نخواهم ایستاد و می‌روم تا با خون خود، خون برادرم و تمامی شهدا را زنده نگه دارم.انگیزه من از هجرت سه چیز است که ‌هادی در وصیت‌نامه‌اش ذکر کرده بود: اول، عشق به خدا؛ دوم، عشق به اسلام؛ سوم، عشق به شهادت فی‌سبیل‌الله».