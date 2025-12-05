قهرمانی استقلال در لیگ برتر کشتی فرنگی

استقلال عنوان قهرمانی لیگ برتر کشتی فرنگی ایران را از آن خود کرد.

مرحله نهائی بیست‌وپنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام(ره) پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار و با مشخص شدن

تیم‌های برتر به پایان رسید. دو تیم استقلال قم و نفت و گاز زاگرس جنوبی از ساعت ۱۷ به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم استقلال با نتیجه ۸ بر ۲ از سد نماینده

استان فارس گذشت و عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد.

استقلال قم ۸- نفت و گاز زاگرس جنوبی ۲(اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده)

۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی۸ ......................................................... علیرضا امیری صفر

۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی۳........................................................... حسین جاویدی ۱

۶۳ کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی ۷.................................................. میثم دلخانی ۲

۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن‌نژاد ۹............................................ محمد کمالی صفر

۷۲ کیلوگرم: ایمان محمدی۱۰.............................................................. امید بهمنی ۱

۷۷ کیلوگرم: امیرعبدی ۱............................................................... امین کاویانی‌نژاد ۲

۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی۱.................................................. محمدرضا مختاری ۳

۸۷ کیلوگرم: جمال اسماعیل............................ محمدحسین استادمحمد معمار ۲

۹۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده ۷ .................................................................. مهدی بالی ۱

۱۳۰ کیلوگرم: مرتضی الغوثی ۸................................................. محمد کاظمی صفر

سربازان رعد پدافند سوم شدند

همچنین دو تیم دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان و رعد پدافند ارتش در دیدار رده‌بندی به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم رعد پدافند ارتش با نتیجه ۵ بر ۵ از سد دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان گذشت و به عنوان سومی این دوره از رقابت‌ها دست یافت. دو تیم در امتیاز مثبت نیز به تساوی 21 رسیدند اما تیم رعد پدافند ارتش با امتیاز فنی بیشتر 48 بر 46 مقابل تیم دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان به پیروزی رسید.

رعد پدافند ارتش ۵ _ دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان ۵ (اسامی تیم دانشگاه در ابتدا آمده است)

۵۵ کیلوگرم: محمد حسینوند پناهی ۴.....................................محمدپویا اسدی ۳

۶۰ کیلوگرم: پویا ناصرپور ۱۰..........................................امیرحسین خونساری صفر

۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی ۳.............................................................محمد جانقلی ۸

۶۷ کیلوگرم: حسین اسدی ۹.......................................................حسین عباسی صفر

۷۲ کیلوگرم: حجت رضائی ۸..............................................................سعید ارجمند ۴

۷۷ کیلوگرم: مسعود کاوسی صفر..........................................علی‌اصغر سام‌دلیری ۹

۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی ۴............................سیدمحمدمهدی میری ۸

۸۷ کیلوگرم: رسول گرمسیری ۴............................................................علی کبیری ۱

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی ۴...................................محمد صادق عبداللهی ۶

۱۳۰ کیلوگرم: محمدسروش رنجبر صفر........................سیدابوالفضل میرزازاده ۹