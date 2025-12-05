ثریا آقایی عضو کمیسیون ورزشکاران IOC شد
ملیپوش پیشین تیم ملی بدمینتون زنان ایران به عضویت کمیسیون ورزشکاران کمیته بینالمللی المپیک درآمد.
کرستی کاونتری، رئیس کمیته بینالمللی المپیک (IOC) پنج عضو جدید کمیسیون ورزشکاران (IOC (AC را منصوب کرد. در این انتخاب اخیر، ثریا آقایی المپین رشته بدمینتون ایران نیز جزو پنج عضو جدید این کمیسیون انتخاب شد تا طبق قوانین این نهاد ورزشی بینالمللی اطمینان حاصل شود که این کمیسیون به ترکیب کامل خود برای بازیهای المپیک زمستانی میلانو کورتینا ۲۰۲۶ رسیده است. پنج المپین، ورزشکار شاخص و قهرمان المپیک عبارتند از: ثریا آقایی حاجی آقا (ایرانی، بدمینتون)، حسین علیرضا (عربستان، قایقرانی)، چیک صلاح سیسه (ساحل عاج، تکواندو)، اولوفونکه اوشونایکه (نیجریه، تنیس روی میز) و ماریانا پاژون (کلمبیا، دوچرخهسواری). این انتخاب و انتصاب با هماهنگی رئیس کمیسیون ورزشکاران انجام شد.