نمایندگان وزن ۸۰- و -۵۳کیلوگرم ایران به مدال طلای رقابت‌های تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان دست یافتند.

در رقابت‌های تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان در نایروبی کنیا، امیررضا غلامی نماینده وزن ۸۰- کیلوگرم ایران در دیدار فینال برابر میکله فرناندز از اسپانیا به روی شیاپ چانگ رفت و در پایان با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید تا دومین طلایی تیم مردان ایران در این رقابت‌ها شود. غلامی در راند نخست ۳ بر ۲ به برتری رسید. وی در حالی که تا ثانیه‌های پایانی راند دوم نیز ۶ بر صفر جلو بود در نهایت ۸ بر ۷ شکست خورد تا کار به راند سوم و پایانی کشیده شود. غلامی در راند سوم نیز در یک مبارزه نزدیک با نتیجه ۸ بر ۸ به برتری رسید و صاحب مدال طلای جهان شد. غلامی پیش از این در دور نخست مقابل ادریس اتای از ترکیه در ۲ راند و با نتایج ۱۸ بر ۷ و ۱۰ بر ۹ به برتری رسید. وی سپس برابر زرهوتی دارنده مدال طلای بازی‌های اسلامی از مراکش ۲ بر یک به برتری رسید. غلامی در سومین مبارزه برابر محمدالدارابی از اردن با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهائی شد و در این مرحله نیز حریف خود از بلاروس را ۲ بر صفر برد و راهی فینال شد.

پیش از این هستی محمدی دیگر نماینده ایران در روز دوم این مسابقات به مدال برنز رسید اما امیرعباس رهنما از دور مسابقات کنار رفت. در روز نخست این مسابقات نیز ابوالفضل زندی به مدال طلا رسید و امیرمحمد اشرافی نیز صاحب مدال برنز شد.

در ادامه رقابت‌های تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان‌، دیروز هم مبینا نعمت‌زاده نماینده وزن ۵۳- کیلوگرم ایران و دارنده مدال برنز المپیک در فینال برابر اوزون کاودار از ترکیه با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید و صاحب مدال طلای زیر ۲۱ سال جهان شد. نعمت‌زاده در این مبارزه در راند نخست ۹ بر ۳ به برتری رسید، در راند دوم ۱۲ بر ۷ شکست خورد و در راند سوم و پایانی با نتیجه ۵ بر یک به برتری رسید و صاحب مدال طلای زیر ۲۱ سال جهان شد.