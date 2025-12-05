ایران پنجمین تیم برتر آسیا در انتخابی جام جهانی بسکتبال

سایت فدراسیون جهانی بسکتبال، ایران را پنجمین تیم برتر پنجره نخست انتخابی جام جهانی بسکتبال معرفی کرد.

پنجره نخست رقابت‌های انتخابی جام جهانی بسکتبال در آسیا برگزار شد و تیم ملی ایران توانست عراق را در دو بازی شکست دهد. سایت فیبا به ارزیابی عملکرد تیمهای این پنجره پرداخت و ایران را پنجمین تیم برتر آسیا توصیف کرد. چیزی که تماشای بازی‌های ایران را هیجان‌انگیزتر کرد، بازگشت بهنام یخچالی بود. آنها اغلب تیمی را که در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۵ مدال برنز گرفت به رهبری ارسلان کاظمی و سینا واحدی حفظ کردند و صدر گروه C را در کنار اردنی‌ها تثبیت کردند.

چیزی که ایران را حتی ترسناک‌تر می‌کند این است که آنها این کار را بدون محمد امینی انجام دادند که قبل از بازی‌ها مصدوم شد. وقتی او را به ترکیب برگردانند، مطمئناً بهتر خواهند شد. اسامی پنج تیم برتر آسیا عبارتند از استرالیا، کره جنوبی‌، ژاپن، فیلیپین و ایران.