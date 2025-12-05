نگرانی سازمانهای حقوق بشری از باج فیفا به دولت آمریکا
سازمانهای حقوق بشری هشدار دادهاند که فیفا ممکن است بدون اقدامات حفاظتی جدی به ابزار کنترلی دولت فعلی آمریکا برای برخورد با تماشاگران و مهاجران تبدیل شود.
گاردین با انتشار گزارشی پیرامون رقابتهای جام جهانی نوشته است: نگرانیها درباره احتمال بازداشتهای خودسرانه و یورشهای مهاجرتی در جریان مسابقات جام جهانی در ایالات متحده رو به افزایش است. ائتلاف «ورزش و حقوق» پیش از مراسم قرعهکشی جام جهانی در واشنگتن، هفت درخواست از فیفا مطرح کرده و از این سازمان خواسته است اقداماتی برای حفاظت از بازدیدکنندگان و جوامع محلی انجام دهد. جمیل داکوار، مدیر برنامه حقوق بشر در اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا، تأکید کرده که سیاستهای دولت ترامپ «مهاجران، بازدیدکنندگان خارجی و ساکنان محلی را در معرض خطر قرار میدهد» و هشدار داده که فیفا ممکن است ناخواسته به «عادیسازی یک دولت اقتدارگرا» کمک کند.
دانیل نورونیا، مدیر بخش آمریکا در عفو بینالملل، نیز نسبت به احتمال یورشهای مهاجرتی در جریان مسابقات هشدار داده و از فیفا خواسته تضمینهای الزامآور برای امنیت همه شرکتکنندگان و هواداران دریافت کند، بدون توجه به وضعیت مهاجرتی یا عقاید سیاسی آنها. همچنین ۹۰ سازمان مدنی آمریکایی پیشتر نامهای به فیفا نوشته بودند و از این فدراسیون خواسته بودند از نفوذ خود برای تضمین حقوق بازدیدکنندگان و مهاجران استفاده کند.
فیفا که در اساسنامه خود به رعایت حقوق بینالمللی انسان متعهد است و همچنین وزارت خارجه آمریکا برای اظهار نظر بیشتر مورد پرسش قرار گرفتهاند. یک سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده است که «در حالی که تمام تلاش خود را برای برگزاری جام جهانی موفق انجام میدهیم، دولت ترامپ در پایبندی به قوانین و استانداردهای امنیت ملی کوتاه نخواهد آمد.»