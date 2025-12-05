مقامات ایالت جزیره‌ای تاسمانی استرالیا روز پنجشنبه از ساکنان حومه شهر «هوبارت» خواستند تا به دلیل آتش‌سوزی‌های جنگلی گسترده و تهدیدکننده، منطقه را تخلیه کنند.

به گزارش ایسنا، سازمان آتش‌نشانی تاسمانی (TFS) در هشداری اعلام کرد که ساکنان شهر «گلنلوسک» در ۱۲کیلومتری شمال‌غربی مرکز هوبارت، باید فوراً آنجا را ترک کنند.

در این هشدار آمده است که انتظار می‌رود آتش‌سوزی مهارنشده‌ای که به سمت گلنلوسک در حرکت است، جان انسان‌ها را به خطر بیندازد و خانه‌ها را ویران کند.

همچنین سازمان آتش‌نشانی تاسمانی اعلام کرد: انتظار می‌رود دود غلیظی ایجاد شود.

به گزارش شینهوا، به ساکنانی که نمی‌توانند با خیال راحت منطقه را ترک کنند، توصیه شده است که برای محافظت از خود در برابر آتش در یک ساختمان، یک منطقه بزرگ و باز یا در یک ماشین متوقف شده در یک منطقه باز پناه بگیرند.