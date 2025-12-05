پیام رزمایش سهند 2025

کاربری نوشت: «نام ایرانی رزمایش سهند ۲۰۲۵ و شرکت ایران به همراه کشورهای عضو شانگهای در آن مبین دو چیز است:

۱. قدرت نظامی و فرا منطقه‌ای ایران ۲. دیگر هیچ قدرتی نمی‌تواند ایران را از تعاملات منطقه کنار بگذارد.»

قدردانی نمونه از جایگاه زن در خانواده

فردوس: «رهبر انقلاب درمورد‌شان و حقوق زن صحبت کردند و جالبه که محبت مرد به زن در خانه و حتی گفتن دوستت دارم رو از حقوق زن دونستند! کدوم مقام عالی یا رهبر سیاسی کشوری رو می‌شناسید که چنین نگاه لطیف و دقیقی داشته باشه و این قدر به جایگاه زن در خانواده و روح و روان زنان اهمیت بده؟»

2 برادر شهید

صباح فرجی با انتشار تصویری از سرداران شهید حسن و محمد باقری، یاد این برادران شهید را زنده کرد و نوشت: «اگه هنوزم ایران خانه ماست، به خاطر از جان گذشتگی شهدای ماست، شادی روحشون صلوات».

کارهای خوب دولت

عبدالله گنجی: «رهبری فرمودند دولت کارهای خوبی را شروع کرده است، چند روزی دقت کردم حتی خود دولت و رسانه‌های آن برای اثبات آن هیچ خروجی نداشتند. قدری خودم بررسی کردم: روش‌های هفت‌گانه کاهش مصرف بنزین و پایان‌بخشی به ۶میلیارد دلار واردات آن- اقدامات گسترده برای تولید و پایان ناترازی برق- تمرکز برای ارتقا آموزش‌وپرورش در مناطق محروم(ساخت/تجهیز)- استمرار کالابرگ برای طبقات پایین‌تر اقتصادی علاوه‌بر یارانه- قطع یارانه بی‌نیازان- مهار گازهای مشعل به نفع ثروت ملی- نزدن کلنگ رسانه‌ای صرف. بقیه‌اش را شما هم بگویید. مهم‌ترین ضعف دولت: عدم اقتدار در بازار».

اولین دربی بدون علیرضا و پارسا

کاربری همزمان با برگزاری دیدار پرسپولیس و استقلال این تصویر از مزار دو شهید جنگ دوازده روزه که طرفدار دو تیم پرطرفدار فوتبال کشورمان بودند را به اشتراک گذاشت و نوشت: «اولین دربی بدون علیرضا و پارسا، لعنت بر اسرائیل!»

فرصتی که از دست رفت

مصطفی وثوق‌کیا: «برگزاری جشنواره جهانی فجر در پساجنگ دوازده روزه اسرائیل علیه ایران فرصتی بود تا بهترین بهره‌برداری برای اعلام مظلومیت و البته رساندن پیام اقتدار را داشته باشیم. آنچه مشخص است که صدای ایران از شیراز آن‌طرف‌تر نرفت! ما حتی نتوانستیم از حضور نوری بیگله‌جیلان فیلمساز جهانی هم استفاده کنیم!»