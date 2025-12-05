فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

  پیام رزمایش سهند 2025
 کاربری نوشت: «نام ایرانی رزمایش سهند ۲۰۲۵ و شرکت ایران به همراه کشورهای عضو شانگهای در آن مبین دو چیز است: 
۱. قدرت نظامی و فرا منطقه‌ای ایران ۲. دیگر هیچ قدرتی نمی‌تواند ایران را از تعاملات منطقه کنار بگذارد.»
 قدردانی نمونه از جایگاه زن در خانواده
 فردوس: «رهبر انقلاب درمورد‌شان و حقوق زن صحبت کردند و جالبه که محبت مرد به زن در خانه و حتی گفتن دوستت دارم رو از حقوق زن دونستند! کدوم مقام عالی یا رهبر سیاسی کشوری رو می‌شناسید که چنین نگاه لطیف و دقیقی داشته باشه و این قدر به جایگاه زن در خانواده و روح و روان زنان اهمیت بده؟»
 2 برادر شهید

 صباح فرجی با انتشار تصویری از سرداران شهید حسن و محمد باقری، یاد این برادران شهید را زنده کرد و نوشت: «اگه هنوزم ایران خانه ماست، به خاطر از جان گذشتگی شهدای ماست، شادی روحشون صلوات».
 کارهای خوب دولت
 عبدالله گنجی: «رهبری فرمودند دولت کارهای خوبی را شروع کرده است، چند روزی دقت کردم حتی خود دولت و رسانه‌های آن برای اثبات آن هیچ خروجی نداشتند. قدری خودم بررسی کردم: روش‌های هفت‌گانه کاهش مصرف بنزین و پایان‌بخشی به ۶میلیارد دلار واردات آن- اقدامات گسترده برای تولید و پایان ناترازی برق- تمرکز برای ارتقا آموزش‌وپرورش در مناطق محروم(ساخت/تجهیز)- استمرار کالابرگ برای طبقات پایین‌تر اقتصادی علاوه‌بر یارانه- قطع یارانه بی‌نیازان- مهار گازهای مشعل به نفع ثروت ملی- نزدن کلنگ رسانه‌ای صرف. بقیه‌اش را شما هم بگویید. مهم‌ترین ضعف دولت: عدم اقتدار در بازار».
 اولین دربی بدون علیرضا و پارسا

 کاربری همزمان با برگزاری دیدار پرسپولیس و استقلال این تصویر از مزار دو شهید جنگ دوازده روزه که طرفدار دو تیم پرطرفدار فوتبال کشورمان بودند را به اشتراک گذاشت و نوشت: «اولین دربی بدون علیرضا و پارسا، لعنت بر اسرائیل!»
 فرصتی که از دست رفت
 مصطفی وثوق‌کیا: «برگزاری جشنواره جهانی فجر در پساجنگ دوازده روزه اسرائیل علیه ایران فرصتی بود تا بهترین بهره‌برداری برای اعلام مظلومیت و البته رساندن پیام اقتدار را داشته باشیم. آنچه مشخص است که صدای ایران از شیراز آن‌طرف‌تر نرفت! ما حتی نتوانستیم از حضور نوری بیگله‌جیلان فیلمساز جهانی هم استفاده کنیم!»

