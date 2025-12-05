فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۳۶۳۹
تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۱
سرویس کیهان » اخبار

فرمانده انتظامی تهران بزرگ:

۱۵ مجرم در هفته گذشته هدف گلوله مأموران پلیس قرار گرفتند

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد در هفته گذشته، ۱۵ نفر از مجرمانی که قصد فرار یا حمله به مأموران را داشتند، مورد هدف گلوله پلیس قرار گرفتند.
سردار عباسعلی محمدیان به ایسنا گفت: در هفته‌ای که گذشت، 
۱۵ نفر از مجرمانی که در زمان دستگیری مقاومت کرده، قصد فرار داشتند و یا به طرف مأموران نیز حمله کرده بودند، مورد هدف گلوله قرار گرفتند. این مسئله هشداری است برای سایر مجرمان که بدانند نباید مقابل پلیس بایستند.
محمدیان ادامه داد: پلیس با هیچ مجرمی تعارف ندارد مخصوصاً اگر دست مجرمی به سلاح گرم یا سرد بخورد و قصد حمله به مأموران را داشته باشد.
وی افزود: اگر برای مأمور محرز شود که ممکن است جانش در خطر بیفتد می‌تواند براساس قانون به‌کارگیری سلاح، به سمت مجرم تیراندازی کند.

