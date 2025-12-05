فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۳۶۳۷
تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

کشف محموله تاریخی ۲۸۰۰ساله از قاچاقچیان در فریدونکنار با ارزش هزار میلیارد تومان

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فریدونکنار از کشف یک محموله تاریخی ۲۸۰۰ساله با ارزش حدود هزار میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان‌، سید غلامحسن اصغری گفت: حسب گزارش واصله از پلیس آگاهی شهرستان فریدونکنار مبنی بر احتمال وجود اشیای با قدمت تاریخی و فعالیت غیرقانونی در این حوزه، بلافاصله دستور بازرسی و اقدام فوری به مراجع انتظامی صادر شد.
اصغری افزود: این عملیات به صورت مشترک با همراهی کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و پلیس امنیت اقتصادی استان اجرا و در جریان این بازرسی، تعداد قابل‌توجهی از اشیای ممنوعه و تاریخی که جزو میراث فرهنگی کشور محسوب می‌شوند، کشف و ضبط شد.
وی با اعلام دستگیری چهار متهم اصلی و توقیف سه دستگاه خودروی مرتبط با این پرونده، ادامه داد: در بررسی اولیه که توسط کارشناسان میراث فرهنگی بر روی اشیای مکشوفه انجام گرفت، قدمت این آثار، بیش از ۲۸۰۰ سال و ارزش اولیه آن حدود هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
اصغری خاطرنشان کرد: برای متهمان، پرونده قضائی تشکیل شده و تحقیقات برای شناسایی سایر افراد مرتبط و شبکه قاچاق با حساسیت و دقت ویژه در حال انجام است.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

مرحوم پدر!(گفت و شنود)

غلط زیادیِ دزدان دریایی!(یادداشت روز)

روشنگری کاشانی و برائت اجباری مدعیان اصلاحات از شیخ منحرف (خبر ویژه)

نامه‌ تاریخی آیت‌الله ری‌شهری به وزیر حج عربستان

علل هراس از مرگ

اخبار ویژه

دروغ‌ رسانه‌های ضد انقلاب درباره محکوم امنیتی که از عملکرد پدافندی تصویربرداری می‌کرد

واکنش فوری و قاطع عراقی‌ها به شیطنت مشکوک درباره مقاومت لبنان و یمن

نـگاه بـچه‌گانـه بـه زن!

روایت یک سیالیت زیبای ناتمام!