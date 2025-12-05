کشف محموله تاریخی ۲۸۰۰ساله از قاچاقچیان در فریدونکنار با ارزش هزار میلیارد تومان

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فریدونکنار از کشف یک محموله تاریخی ۲۸۰۰ساله با ارزش حدود هزار میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میزان‌، سید غلامحسن اصغری گفت: حسب گزارش واصله از پلیس آگاهی شهرستان فریدونکنار مبنی بر احتمال وجود اشیای با قدمت تاریخی و فعالیت غیرقانونی در این حوزه، بلافاصله دستور بازرسی و اقدام فوری به مراجع انتظامی صادر شد.

اصغری افزود: این عملیات به صورت مشترک با همراهی کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و پلیس امنیت اقتصادی استان اجرا و در جریان این بازرسی، تعداد قابل‌توجهی از اشیای ممنوعه و تاریخی که جزو میراث فرهنگی کشور محسوب می‌شوند، کشف و ضبط شد.

وی با اعلام دستگیری چهار متهم اصلی و توقیف سه دستگاه خودروی مرتبط با این پرونده، ادامه داد: در بررسی اولیه که توسط کارشناسان میراث فرهنگی بر روی اشیای مکشوفه انجام گرفت، قدمت این آثار، بیش از ۲۸۰۰ سال و ارزش اولیه آن حدود هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

اصغری خاطرنشان کرد: برای متهمان، پرونده قضائی تشکیل شده و تحقیقات برای شناسایی سایر افراد مرتبط و شبکه قاچاق با حساسیت و دقت ویژه در حال انجام است.