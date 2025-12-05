ورود سامانه بارشی به کشور از فردا
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از ورود سامانه بارشی به کشور در روز یکشنبه (۱۶ آذر) خبر داد.
صادق ضیائیان درباره وضعیت جوی استانهای کشور به ایسنا گفت: شنبه فقط در ارتفاعات زاگرس جنوبی واقع در جنوب کرمان و شمال هرمزگان، افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ میدهد و همچنین در شهرهای صنعتی و پرجمعیت واقع در نیمهغربی کشور، افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا و کاهش دید پیشبینی میشود.
ضیائیان درباره ورود سامانه بارشی به کشور نیز توضیح داد: یکشنبه به تدریج با ورود سامانه بارشی به شمالغرب کشور در کرمانشاه، کردستان، آذربایجانغربی، آذربایجانشرقی، زنجان و اردبیل، ابرناکی، بارش باران و در ارتفاعات زاگرس و البرز مرکزی نیز بارش برف و وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: دوشنبه گستره فعالیت این سامانه، شمال خوزستان و چهارمحال و بختیاری، کل مناطق غربی، شمالغرب و برخی مناطق دامنههای جنوبی البرز شامل استانهای قزوین، البرز و تهران را فرامیگیرد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره روند دما در کشور هم ادامه داد: تا روز یکشنبه روند نسبی افزایش دما در نوار غربی و دوشنبه وزش باد و کاهش نسبی دما انتظار میرود. سهشنبه نیز کل نوار غربی کشور و در غرب اصفهان، ابرناکی و بارش رخ میدهد و از میزان غلظت آلایندههای جوی در شهرهای پرجمعیت واقع در مرکز و دامنههای جنوبی البرز کاسته میشود.