برگزاری هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر در سراسر کشور
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری مرحله استانی هشتمین دوره المپیاد ورزشی بانوان کارگر از ۲۸ آبان تا ۱۸ آذر در سراسر کشور همزمان با ایام ولادت حضرت زهرا(س) و روز زن خبر داد.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد چکشیان گفت: هشتمین دوره المپیاد ورزشی بانوان کارگر کشور که با رویکردی نوین در جهت گفتمانسازی ورزش در بنگاههای اقتصادی و تشویق صاحبان کسبوکار به مشارکت فعال در ارتقای سلامت بانوان کارگر طراحی شده، در این دوره به صورت استانی در سراسر کشور در حال برگزاری است. چکشیان افزود: امسال تلاش کردیم نگاه تازهای به این رویداد داشته باشیم تا ورزش در محیطهای کاری به یک نیاز و اولویت تبدیل شود. در سالهای گذشته تمرکز بیشتر بر مسابقات قهرمانی و رقابتهای سطح بالا بود و این المپیاد نمادی از رقابتهای ملی ورزش کارگری محسوب میشد. اما امسال رویکرد خود را تغییر دادهایم و تمرکز را از رقابت قهرمانی به ترویج ورزش در محیط کار و افزایش مشارکت بانوان کارگر در فعالیتهای ورزشی منتقل کردهایم.
وی با تشریح تغییرات ساختاری این دوره، تأکید کرد: میخواهیم بانوان کارگر بتوانند در همان محل کار خود از امکانات ورزشی بهرهمند شوند، رقابتهای سالم تجربه کنند و انگیزه بیشتری برای فعالیت بدنی داشته باشند. این تحول نهتنها آثار اجتماعی و فرهنگی مثبت دارد، بلکه موجب افزایش بهرهوری و نشاط در محیطهای کاری میشود.
به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این مرحله از المپیاد در ردههای سنی ۱۸ تا ۳۵ سال و بالای ۳۶ سال و در رشتههایی همچون بسکتبال، شنا، داژبال، آمادگی جسمانی، فوتبالدستی، تیراندازی، لیوانچینی و تنیس روی میز در حال برگزاری است.
چکشیان با تأکید بر فرصت محدود شرکت در این جشنواره فرهنگی ورزشی، ادامه داد: کارفرمایان فقط تا ۱۸ آذرماه فرصت دارند رقابتها را برگزار کرده و کلیپهای مربوطه را ارسال کنند. پس از ارزیابی کلیپهای ارسالی، سه واحد اقتصادی برتر از هر استان به مرحله کشوری معرفی خواهند شد.