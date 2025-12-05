با محرز شدن مرگ مغزی دومین فرزند اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور، با رضایت ولی، اعضای این کودک اهدا شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، شامگاه پنجشنبه گذشته ساعتی پس از شنیدن خبر محرز شدن مرگ مغزی فرزند کوچکش در تصادف هفته گذشته و پس از استخاره، رضایت‌نامه اهدای عضو فرزند کوچکش به نام سبحان را امضا کرد.

سقاب اصفهانی روز سه‌شنبه و به دنبال مرگ مغزی دخترش حسنا نیز رضایت خود برای اهدای اعضای بدن فرزندش را اعلام کرده بود.

گفتنی است، شنبه هفته قبل، همسر و دختر معاون رئیس‌جمهور در سانحه رانندگی در ورودی شهر ایوانکی جان باختند. سه عضو دیگر این خانواده مجروح شدند، تا پنجشنبه گذشته که پسر کوچک خانواده نیز به دلیل مرگ مغزی جان خود را از دست داد و با اهدای عضوش موجب ادامه زندگی دیگران شد.

به گزارش ایرنا، مراسم تشییع پیکر مرحومه «فاطمه حیدری» و «حسنا سقاب‌ اصفهانی»، همسر و فرزند معاون رئیس‌جمهور صبح روز پنجشنبه با حضور جمعی از مردم و مسئولان استانی و کشوری در صحن کوثر حرم مطهر رضوی انجام شد.

پیکرهای همسر و فرزند معاون رئیس‌جمهور پس از مراسم تشییع برای خاکسپاری به آرامستان خواجه اباصلت مشهد منتقل شد.