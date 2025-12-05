جریمه صاحبان طرح ترافیک سالانه برای تردد در روزهای زوج و فرد

شهرداری تهران می‌گوید محدوده طرح زوج و فرد فرا‌تر از محدوده طرح ترافیک است و اطلاع‌رسانی در زمینه هرگونه جریمه در این‌باره با پلیس راهور بوده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر درباره آن اما و اگرهایی مطرح شده اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل در روزهای آلودگی‌ها و نحوه اجرای این مصوبه درباره افرادی است که مجوز سالانه یا ماهانه ورود به محدوده طرح ترافیک را دارند.

در روزهای اخیر برای افرادی که شماره پلاک خودروی آنها با روز زوج یا فرد همخوانی نداشت پیامکی با عنوان «عدم رعایت محدودیت زوج یا فرد از درب منزل از جانب شما، توسط سامانه‌های هوشمند، شناسایی و در حال بررسی است» ارسال شد اما بین دریافت‌کنندگان این پیامک افرادی هستند که مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک به صورت سالانه یا بلندمدت دارند که طبق روال سال‌های گذشته، هنگام اجرای محدودیت زوج یا فرد جریمه نمی‌شدند بنابراین، امسال نیز با توجه به اینکه به صورت مشخص تصمیمی در این‌باره اعلام نشد، مطابق سال‌های گذشته عمل کردند اما با جریمه 200هزار تومان مواجه شدند.

معاون سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در این ارتباط گفت: وقتی طرح محدودیت زوج یا فرد از در منزل اجرا می‌شود، دیگر محدوده طرح ترافیک به تنهائی مدنظر قرار نمی‌گیرد، بنابراین خودرویی که این محدودیت زوج یا فرد را با توجه به روز هفته و شماره پلاک رعایت نکند جریمه خواهد شد و نمی‌توان گفت افرادی که مجوز طرح ترافیک دارند مجاز به تردد در شهر بدون لحاظ زوج و یا فرد بودن پلاک خودروی خود هستند.

آرش رساایزدی، با بیان اینکه جدا کردن محدوه طرح ترافیک از کل شهر منطقی نیست، افزود: با این حال اعلام این جزئیات درباره اینکه این طرح مشمول همه شهروندان می‌شود و استثنایی برای افراد دارای مجوز طرح ترافیک دارند، نمی‌شود، باید توسط پلیس که مجری اجرای مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هواست، اعلام می‌شد اما برای شفاف‌سازی سایت سازمان حمل‌ونقل و ترافیک درباره این موضوع اطلاعیه‌ای منتشر کرد. به نظر می‌رسد لازم بود درباره این موضوع اطلاع‌رسانی بیشتری از سوی شهرداری و پلیس صورت می‌گرفت.

وی ادامه داد: با اجرای محدودیت زوج یا فرد از در منازل، افرادی که بسته طرح ترافیک دارند مشمول جریمه طرح ترافیک نمی‌شوند و تردد آنها در روزهایی که پلاک خودرو با روز زوج یا فرد همخوانی دارد، مجاز است.

ایزدی گفت: همه دوربین‌های سطح شهر حتی دوربین‌های بزرگراهی، پلاک خودروها را رصد می‌کنند و اطلاعات آنها به پلیس ارائه می‌شود، پلیس هم در صورت عدم تطبیق پلاک خودرو با روز زوج یا فرد، 200هزار تومان جریمه در بخش خلافی خودرو لحاظ می‌کند.