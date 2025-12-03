سرویس خارجی-

همزمان با پیشروی‌های ارتش روسیه و تصرف یک شهر استراتژیک دیگر در شرق اوکراین پوتین به اروپا هشدار داد اگر کشورهای اروپایی خواهان جنگ با روسیه هستند ارتش روسیه برای این جنگ آماده است.

وضعیت زلنسکی چه در داخل اوکراین، چه در میدان مذاکرات و چه در میدان جنگ بحرانی است. در داخل کشور فساد اطرافیان و برکناری «آندری یرماک» رئیس دفتر وی به دلیل دست داشتن در پرونده‌های فساد حسابی وی را به گوشه رینگ برده است. در مذاکرات هم تا این لحظه هیچ خبر و گزارشی منتشر نشده است که نشان دهد پوتین از خواسته‌های اصلی خود یعنی عدم پیوستن اوکراین به ناتو و الحاق منطقه دونباس به روسیه چشم‌پوشی کرده باشد. ترامپ نیز پذیرفته است که بدون الحاق این منطقه به روسیه جنگ اوکراین به پایان نمی‌رسد. مذاکرات روز سه‌شنبه در کرملین نیز به‌نظر نمی‌رسد که به نتیجه خاصی رسیده باشد. به نوشته یورونیوز کرملین بامداد چهارشنبه اعلام کرد که در جریان دیدار پنج ساعته ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه و استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه دونالد ترامپ، رئيس‌جمهوری آمریکا، مسکو و واشنگتن بر سر توافق صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین به مصالحه نرسیدند. در میدان جنگ نیز روزی نیست که رسانه‌ها از عقب‌نشینی ارتش اوکراین از خطوط مقدم جنگ خبر ندهند. دیروز تلگراف به نقل از منابع روسی از سقوط شهر مهم استراتژیک« پوکروفسک» واقع در شرق اوکراین خبر داد. براساس این گزارش این شهر به دلیل فاصله ۴۸ کیلومتری تا خط مقدم نبرد دارای موقعیتی استراتژیک و یک پناهگاه امن در شرق اوکراین بود. اما همه اینها به قبل از تابستان ۲۰۲۴ زمانی که این کانون صنعتی به دنبال پیشروی سریع روس‌ها تحت محاصره قرار گرفت برمی‌گردد. روز سه‌شنبه کاخ کرملین رسماً اعلام کرد این شهر راهبردی در منطقه دونباس در شرق اوکراین توسط ارتش روسیه تصرف شده و «والری گراسیموف» عالی‌ترین فرمانده نظامی روسیه در ویدئویی در روز ۱۰ آذر این موضوع را به «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور این کشور گزارش کرده است.

پیشروی‌های گسترده ارتش روسیه بر مذاکرات آتش‌بس بین دو طرف نیز سایه انداخته و اوکراین را در موقعیت بسیار ضعیفی قرار داده است. روزنامه تلگراف نیز در مطلبی با اشاره به این پیشروی‌ها نوشته است: ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه اکنون سکان را در دست دارد و در حالی ‌که نیروهایش مدام در حال پیشروی هستند، می‌تواند شرایط صلح را دیکته کند؛ در مقابل اروپا نه طرح جایگزینی و نه پولی برای حمایت از تداوم جنگ در اوکراین دارد. در این گزارش آمده است: پوتین شرایط صلح در اوکراین را دیکته می‌کند، زیرا در حال پیروزی در جنگ است و «کایا کالاس» مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا هرچقدر هم که خشمگین باشد باز هم نمی‌تواند این واقعیت تلخ را تغییر دهد. به نوشته تلگراف رهبران اروپایی هر چقدر که بخواهند می‌توانند طرح صلح جایگزین ارائه کنند، اما تنها صدای پوتین است که اهمیت دارد. این سربازان پوتین هستند که مدام در حال پیشروی بوده و موشک‌های مسکو بدون توقف شبکه‌های برق اوکراین را نابود می‌کنند.

آماده جنگ با اروپا هستیم

در میانه این تحولات به نظر می‌رسد اروپایی‌ها احتمال جنگ با روسیه را بعد از آتش‌بس در اوکراین به‌شدت جدی گرفته و در حال آماده‌سازی خود برای آن هستند، هشدارهای فرماندهان ناتو، افزایش بودجه‌های نظامی‌، اظهارات مقامات ارشد آلمان و فرانسه در مورد این که مردم باید خود را برای شرایط بحرانی آماده کنند همگی نشان می‌دهد که موضوع تنها جنگ روانی و روس‌هراسی نیست. دیروز رسانه‌ها اعلام کردند همزمان با هشدار ارتش فرانسه درباره احتمال درگیری ناتو با روسیه پیش از سال ۲۰۳۰ و تأکید بر لزوم آمادگی، دولت فرانسه رسماً دفترچه‌ای با عنوان «همه مسئولیم» منتشر کرده است. این راهنمای عملی به فرانسوی‌ها دستورالعمل حفاظت از خود در ساعات اولیه بحران را ارائه می‌دهد. روسیه بارها اعلام کرده است که قصدی برای حمله به خاک اروپا ندارد و حتی پوتین رئیس‌جمهور روسیه پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد روسیه حاضر است رسماً و مکتوب به اروپا تعهد بدهد که چنین قصدی ندارد. پوتین روز سه‌شنبه این هفته نیز در اظهاراتی اعلام کرد «روسیه قصد جنگ با کشورهای اروپایی را ندارد، اما اگر اروپا جنگی را آغاز کند، روسیه همین الان آماده است.» «ولادیمیر پوتین» شامگاه سه‌شنبه طی یک انجمن اقتصادی و سرمایه‌گذاری بیان کرد: «غرب با تحریم‌ها در مدیریت اقتصاد جهانی شکست خورده است و اگرچه روسیه فشار خارجی را احساس می‌کند، اما اقتصادش با موفقیت با چالش‌ها کنار می‌آید» به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، رئیس‌جمهور روسیه درباره اقدامات خصمانه اروپا گفت: «اگر اروپا جنگی را با روسیه آغاز کند، به زودی دیگر کسی برای مذاکره باقی نخواهد ماند». او تاکید کرد: «روسیه قصد جنگ با کشورهای اروپایی را ندارد، اما اگر اروپا جنگی را آغاز کند، روسیه همین الان آماده است. روسیه همچنین به اروپایی‌ها اجازه می‌دهد در صورت در نظر گرفتن واقعیت‌های میدان جنگ، به مذاکرات بازگردند». پوتین خاطرنشان کرد: «اروپایی‌ها هیچ برنامه صلحی ندارند و در حال حاضر مانع تلاش‌های ایالات‌متحده برای رسیدن به یک توافق می‌شوند». رئیس‌جمهور روسیه با هشدار به اوکراین در مورد تداوم جنگ نفتکش‌ها گفت: «اگر کی‌یف به دزدی دریایی علیه کشتی‌های روسی ادامه دهد، روسیه ممکن است ارتباط اوکراین را با دریا قطع کند»