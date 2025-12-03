سرویس خارجی-

جلسه‌ای در کنست(پارلمان رژیم صهیونیستی) برگزار شده است که طی آن

برخی قربانیان «شکنجه‌های جنسی آیینی و سازمان‌یافته» اظهارات تکان‌دهنده‌ای بیان کرده‌اند که این قلم از بیان جزئیات کامل آن شرم دارد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی طی سال‌ها و حتی ماه‌های اخیر بارها با تکرار شعار «زن، زندگی، آزادی» ضمن دفاع از فتنه‌گری در ایران، به «وضعیت خوب زنان» در سرزمین‌های اشغالی اشاره و به آن مباهات کرده است. اما اظهارات شماری از زنان یهودی در جلسه کنست، درباره بلایی که به صورت سازمان‌یافته بر سرشان آمده، جایگاه واقعی دختر و زن در این سرزمین غصب شده را نمایان می‌کند. بر‌اساس گزارشی که روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» منتشر کرده است، در این جلسه‌ ویژه، چند زن درباره «آزارهای جنسی آیینی و سازمان‌یافته» علیه خود و کودکان‌شان، شهادت‌های بسیار سنگین ارائه کردند. «هدر فلدمن»، یکی از شاهدان گفت که از 7 تا 21سالگی توسط پدرش فروخته می‌شد و در مراسم مذهبیِ فرقه‌ای مورد تجاوز گروهی قرار می‌گرفت. او فاش کرد که در 8‌سالگی، پدرش هر هفته او را به دفتر یک عضو کنست می‌برد و آن نماینده، که اکنون مرده است، او را پس از بیهوش‌کردن مورد آزار جنسی قرار می‌داد.

«فلدمن» به حاضران گفت: «من مجبور می‌شدم دو لیوان کوچک بنوشم و از هوش بروم و او هر کاری که می‌خواست با من می‌کرد، همین‌طور هفته‌ای یک‌بار، به مدت یک سال‌و‌نیم... از 7‌سالگی تا 21‌سالگی پدرم مرا به هرکس که می‌خواست می‌فروخت. سال‌های سال‌ها به‌ طور بی‌رحمانه توسط جمعی از شرکت‌کنندگان، کمتر از 7 نفر و گاهی تا 20 نفر، مورد تجاوز قرار می‌گرفتم... فرقه‌ها ما بچه‌ها را از میان آیین‌های مذهبی عبور می‌دادند. به نام خاخامِ صالح روی ما آیین «قربانی‌کردن اسحاق» انجام می‌دادند، ما را شکنجه می‌کردند و وادارمان می‌کردند یکدیگر را شکنجه کنیم... روی بدن ما مدفوع می‌مالیدند. مجبور بودم با دست‌های خودم برای خودم قبر بکنم و همان‌جا دراز بکشم، در حالی که جعبه‌های پر از عنکبوت روی ما خالی می‌کردند. بعد از هر شکنجه، هر تجاوز و هر آیینی که از سر می‌گذراندم، صبح ‌گریه‌کنان بیدار می‌شدم، نمی‌دانستم چرا تمام بدنم، روحم و دلم درد می‌کند.»

در این جلسه اظهارات «م» نیز قرائت شد که در چارچوب آسیب‌های جنسی آیینی مورد تجاوز قرار گرفته بود. او گفت: «من زنی تحصیل‌کرده‌ام، همسر و مادر. کار می‌کنم و زندگی کاملاً عادی دارم. در دهه گذشته به یاد آوردم که در تمام دوران کودکی توسط اعضای خانواده، یک پزشک، یک روان‌پزشک و خاخام‌ها مورد آزار وحشتناک قرار می‌گرفتم. متأسفانه این آزارها تا زمانی که تصمیم نگرفتم از خانواده‌ام- خانواده‌ای که دوستشان هم دارم- جدا شوم، ادامه داشت. حتی تا آخرین لحظه‌ای که برای دیدار خانواده‌ام می‌رفتم، باز هم آسیب می‌دیدم... آزاردهندگان از دستکاری روانی و مواد‌مخدر سنگین برای بی‌هوش‌کردن و جداکردن من از خودم استفاده می‌کردند. در حالی‌ که بارداری‌ام در ماه‌های پایانی بود، در همان جایی که بزرگ شده بودم، در یک مراسم آیینی مورد حمله قرار گرفتم. به شکلی هولناک به من تجاوز شد، کارهای وحشتناکی روی من انجام شد و متأسفانه مجبور شدم برای نجات جنینی که در رحمم بود، به نوزاد بسیار کوچکی که تازه به دنیا آمده بود آسیب بزنم... مجبورم کردند کارهای وحشتناک انجام دهم و همه این‌ها در کنار افراد بسیار مهم، پزشکان و خاخام‌ها بود. در آیینی تکان‌دهنده که این افراد در آن مرگ و سوءاستفاده را جشن می‌گرفتند. مرا خرید و فروش می‌کردند، بدنم را معامله می‌کردند. این باید متوقف شود. این افراد باید مجازات شوند. همچنین می‌خواهم بدانم حمایت مالی و درمانی که قربانیان باید دریافت کنند چیست. پس از پایان سه سال درمان در خدمات رفاهی، مجبور شدم دنبال درمان جدید بگردم. این باید تغییر کند.» زن بعد یعنی خانم «ش»، درباره تجربه خود این‌گونه بیان کرد که: «شب از تخت خودم ربوده شدم، از زمین بازی، از سرویس مدرسه. مرا از پاهایم آویزان کردند و با شوکر بخش‌های خصوصی بدنم را برق گرفتند. مجبورم کردند تماشای قتل نوزادان کوچک را ببینم و برای خودم قبر بکنم. آنها همین‌جا بین ما هستند. چطور ممکن است بفهمیم کودکانی چنین آسیب‌های وحشتناکی می‌بینند؟ من بیش از

5 ساعت شهادت دادم. جزئیات، مکان‌ها و نام‌ها را دادم. می‌خواهم بدانم که ما را جدی می‌گیرند.» گفتنی است، این تنها گوشه‌ای از وضعیت زنان و کودکان یهود ساکن سرزمین‌های اشغالی است که به بیرون درز کرده است!