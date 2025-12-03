مجمع عمومی سازمان ملل با قاطعیت حضور اسرائیل در جولان را اشغالگری دانست

مجمع عمومی سازمان ملل با رأی مثبت ۱۲۳ کشور، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که اشغال و الحاق جولان سوریه توسط رژیم آپارتاید اسرائیل را غیرقانونی می‌داند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای مهم را تصویب کرد که در آن از رژیم آپارتاید اسرائیل خواسته می‌شود از بلندی‌های جولان سوریه عقب‌نشینی کند. طبق گزارش «روسیا الیوم»، این قطعنامه، اشغال و الحاق عملی جولان را اقدامی غیرقانونی و مغایر با قطعنامه ۴۹۷ شورای امنیت در سال ۱۹۸۱ می‌داند. در این رأی‌گیری، ۱۲۳ کشور به نفع قطعنامه رأی دادند، هفت طرف از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا با آن مخالفت کردند و ۴۱ کشور نیز رأی ممتنع دادند. میزان حمایت از این قطعنامه نسبت به سال گذشته افزایش یافته و بیش از ۲۶ کشور موضع خود را تغییر داده‌اند. نماینده سوریه در سازمان ملل، تصویب این قطعنامه را «رویدادی مهم» توصیف کرد و گفت: «جولان اشغالی، سرزمینی سوری است و کشور ما حق کامل دارد آن را بازپس بگیرد.»