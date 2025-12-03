مزدوران امارات و عربستان در یمن بر سر تصاحب نفت به جان هم افتادند
منابع رسانهای از درگیریها میان شبهنظامیان وابسته به رژیم سعودی و امارات در مرکز منابع نفتی یمن خبر دادند.
بیگانگان جنوب یمن (که خارج از کنترلِ صنعا است) را به محل زدوخوردهای خود بدل کردهاند. وبگاه «الخبر الیمنی» فاش کرد، برای نخستینبار، نیروهای طرفدار سعودی و امارات در منطقه وادی حضرموت، مرکز منابع نفتی یمن، با یکدیگر درگیر شدند. طبق این گزارش، این تنشها در بحبوحه رقابت بر سر کنترل میدانهای نفتی و مناطق استراتژیک منطقه شدت گرفته است. به گزارش منابع محلی، نیروهای تحت حمایت سعودی، مواضعی که توسط نیروهای گروه موسوم به «شورای انتقالی جنوب یمن» مورد حمایت امارات در کوههای منطقه ساه ایجاد شده بود را با تانک هدف قرار دادند. به گزارش «ایسنا»، کانال عدن وابسته به شورای انتقالی جنوب یمن نیز اعلام کرد تحرکات نظامی این نیروها با هدف تصرف منطقه نظامی تحت کنترل نظامیان وابسته به عربستان و بیرون راندن آنها از وادی حضرموت انجام میشود.