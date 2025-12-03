اصفهان- خبرنگار کیهان:

مدیر منطقه ۱۲ اصفهان بااشاره به شهدای جنگ12روزه 12پروژه افتتاح می‌شود گفت: پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری در منطقه ۱۲ با ۳ همت بودجه شامل مسیرهای حمل‌ونقل و فضای سبز آماده بهره‌برداری شد تا کیفیت هوا و زندگی شهروندان ارتقا یابد.

عباسعلی علی‌خاصی در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح پروژه‌های عمرانی، خدماتی و فرهنگی این منطقه پرداخت و اعلام کرد: همزمان با آغاز یک افتتاحیه بزرگ، حدود سه هزار میلیارد تومان پروژه آماده بهره‌برداری شده است. وی تاکید کرد: پروژه‌های جدید با توجه به نیازسنجی محلات، مراجعه مردم و معتمدین، بررسی کارشناسان و تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی شهرداری و بودجه، طراحی و عملیاتی شده است. علی‌خاصی با اشاره به سرعت و کیفیت اجرای پروژه‌ها بیان کرد که برخی از طرح‌ها که از سال ۹۶ آغاز شده بودند، پس از ده سال به بهره‌برداری رسیدند و پروژه اتصال محله عاشق‌آباد به خیابان بهارستان غربی در عرض چهار ماه تکمیل شده است.

وی افزود: در اجرای پروژه‌ها از بهترین مصالح ساختمانی و تجهیزات استفاده شده تا کیفیت زندگی مردم بهبود یابد و رضایت شهروندان محلات مختلف جلب شود.

علی‌خاصی در پایان به مشارکت شهروندان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها اشاره کرد و گفت که جذب سرمایه‌گذار و مدیریت منابع در حوزه حکمرانی شهری یکی از موفقیت‌های دوره مدیریت فعلی است. وی تاکید کرد که اقدامات انجام شده محصول همکاری و هماهنگی میان معاونت‌های مختلف شهرداری است و نتیجه آن ارائه خدمات بهتر و افزایش کیفیت زندگی شهروندان منطقه ۱۲ است.