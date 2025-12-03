نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از برگزاری رزمایش اقتدار این نیرو در خلیج‌فارس، جزایر نازعات، تنگه هرمز و دریای عمان خبر داد.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از برگزاری رزمایش اقتدار این نیرو با نام مبارک «شهید محمد ناظری» در خلیج‌فارس خبر داد.

به گزارش فارس، این رزمایش قرار است از امروز (پنجشنبه) به مدت ۲ روز در خلیج‌فارس، جزایر نازعات، تنگه هرمز و دریای عمان برگزار شود.

گفتنی است، رزمایش مشترک ضدتروریستی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با عنوان «رزمایش مشترک ضدتروریستی سهند-۲۰۲۵» نیز به‌میزبانی نیروی زمینی سپاه در حال برگزاری است.