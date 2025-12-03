نگرانی رژیم صهیونیستی از روابط فرهنگی ایران و تایلند

مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی نسبت به فعالیت‌ها و تعاملات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند ابراز نگرانی کرد.

این اندیشکده به قلم دنی سیترینوویچ نوشت: ایران و تایلند ۷۰ سال از برقراری روابط دیپلماتیک که ریشه در تاریخ عمیقی میان دو کشور دارد، سپری می‌کنند. ریشه‌های روابط آن‌ها به سفر تاجر و روحانی ایرانی، احمد گومی، بازمی‌گردد؛ کسی که حدود ۴۲۰ سال پیش به سیام آمد و پیوندی اولیه میان جمعیت ایرانی و جمعیت سیام در آن زمان ایجاد کرد. در طول سال‌ها، روابط بین دو کشور نوسان داشته و در سال ۲۰۱۲ به پایین‌ترین نقطه رسید، زمانی که ایران سلول‌های تروریستی را برای حمله به اهداف اسرائیلی در بانکوک فرستاد(!) این روابط پس از سال ۲۰۱۵ به طور قابل‌توجهی گرم شد که در روابط اقتصادی عمیق‌تر منعکس شده است. در فوریه ۲۰۲۵، این دو کشور توافق اقتصادی جدیدی را امضا کردند که منجر به افزایش ۲۵٪ تجارت بین آنها شده است. نقش ایران به عنوان میانجی بین تایلند و حماس برای آزادی کارگران تایلندی که در حمله تروریستی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ اسیر گرفته شده بودند، روابط بین دو کشور را تقویت کرد. دوازده درصد جمعیت تایلند مسلمان و حدود ۱٪ شیعه هستند که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها در منطقه بانکوک متمرکز است.

یکی از نشانه‌های این روند، سفر میثم مطیعی به تایلند بود، استاد دانشگاه امام صادق تهران که یکی از مهم‌ترین مداحان ایران و نزدیک به رهبری است. مطیعی در سپتامبر ۲۰۲۴ برای تبلیغ وارد تایلند شد. بازدید موتی استثنایی بود نه‌تنها به دلیل تبلیغات فراوان، بلکه به این دلیل که او تلاش داشت دانشگاه المصطفی را که شعبه فعالی در بانکوک دارد، ترویج دهد. این دانشگاه به عنوان پیشگام ایران در پیشبرد و ترویج ایدئولوژی انقلاب اسلامی شناخته می‌شود. هر سال، حدود ۵۰ هزار دانشجوی خارجی در پردیس اصلی دانشگاه در قم و شعب آن در سراسر جهان (آنلاین) تحصیل می‌کنند، جایی که عمدتاً محتوای ضدغرب را جذب می‌کنند. خود دانشگاه تحت تحریم‌های دولت آمریکا قرار دارد.

حمایت مطیعی از فعالیت‌های دانشگاه المصطفی در تایلند تعجب‌آور نیست، با توجه به نقش مرکزی که این دانشگاه در تبلیغ دینی ایران در داخل کشور ایفا کرده است. بازدید او همچنین با فعالیت‌های سید هبت‌الله صدرسادات، نماینده دانشگاه المصطفی در تایلند، که اخیراً به پوکت سفر کرده بود، هم راستا است.

مطیعی تنها روحانی(!) ایرانی نبود که اخیراً به تایلند سفر کرد. جواد مروی- روحانی ایرانی که عضو شورای عالی حوزه علمیه قم و انجمن معلمان حوزه قم است و در حوزه علمیه قم فقه تدریس می‌کند- نیز در آگوست ۲۰۲۴ به تایلند سفر کرد. در جریان این سفر، او شعبه‌ای از «اهل‌البیت» را در بانکوک افتتاح کرد. در مراسم افتتاحیه، ماروی عضو حماس، یحیی سنوار را ستود و او را با امام حسین بن علی، یکی از قهرمانان دین شیعه، مقایسه کرد.

در این زمینه، صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران (IRIB) که ابزار کلیدی برای انتشار پیام‌های اسلامی در سراسر جهان است، در سال گذشته فعالیت‌های خود را در تایلند گسترش داده است. مقامات ارشد این اداره حتی برای ترویج تولیدات مشترک با همتایان تایلندی خود به بانکوک آمده‌اند. کانال مهم دیگر برای تلاش‌های نفوذ ایران در تایلند، مرکز فرهنگی ایران در پایتخت است. این مرکز فرهنگی عمدتاً به دنبال گسترش مطالعات زبان فارسی در کشور و افزایش روابط علمی میان دانشگاه‌های تایلند و ایران است. مرکز فرهنگی ایران کنفرانسی درباره «اشغال اسرائیل» در اورشلیم و فلسطین برگزار کرد تا نارضایتی نسبت به سیاست‌های دولت اسرائیل را افزایش دهد.

به همین ترتیب، مراکز دینی شیعه، عمدتاً در بانکوک، نقش مهمی در گسترش ایران ایفا می‌کنند. برخی تظاهرات در تایلند شامل حمل پرچم‌های حزب‌الله و عکس‌های قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس، و حتی سوزاندن پرچم‌های اسرائیل بوده است. همین مراکز همچنین روز قدس ایران را که در آخرین جمعه ماه رمضان برگزار می‌شود، گرامی می‌دارند. این تلاش‌های ایرانی با «سفرهای زیارتی» تایلندی‌ها به اماکن مقدس شیعه مانند کربلا همراه است که ممکن است به افزایش قابل‌توجه تعداد مسلمانان در تایلند به طور کلی کمک کرده باشد.