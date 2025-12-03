فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۳۶۰۱
تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
ترکیه

سرقت ۲۵ کیلو طلا از دادگاه استانبول

رسانه‌های ترکیه از سرقت ۲۵ کیلو طلا و ۵۰ کیلو نقره از صندوق امانات دادگاه استانبول خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ماجرای دزدی این‌گونه خبری شد که یکی از نگهبانان دادگاه بیوک چکمجه استانبول ۲۵ کیلوگرم طلا و ۵۰ کیلوگرم نقره مربوط به یک پرونده تخلف مالی و قاچاق را که در صندوق امانات این دادگاه نگهداری می‌شد، ربوده و به همراه همسرش به لندن متواری شده است. تحقیقات درباره جزئیات و احتمال دست داشتن افراد دیگر در این موضوع ادامه دارد. چندی پیش نیز در دادگاه آنتالیا مقادیر زیادی موادمخدر مکشوفه موجود در صندوق امانات توسط دو کارمند ربوده شده بود.

