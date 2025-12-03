رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، هشدار داد که شکستن قلنج توسط ماساژورها و افراد فاقد صلاحیت می‌تواند منجر به فلج اندام‌ها و حتی مرگ شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ایرج عبداللهی در نشست خبری برگزاری پنجمین کنگره بین‌المللی و سی‌وششمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران اظهار داشت: علم فیزیوتراپی در ایران قابل رقابت با بسیاری از کشورهاست. عبداللهی ادامه داد: در فصای مجازی به وفور شاهد ویدئوهای شکستن قلنج افراد هستیم، اما فقط سه گروه از متخصصین اجازه انجام این اقدامات را دارند. انجام این اقدام نیاز به ارزیابی‌های دقیق پزشکی دارد. در صورت وجود مشکلات ریشه‌ای این اقدام باعث آسیب به فرد می‌شود.

وی افزود: برخی از مواردی که توسط افراد فاقد صلاحیت و ماساژورها انجام می‌شود باعث فلج‌شدن و حتی مرگ افراد شده است.