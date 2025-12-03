رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: به همت کمیته امداد و خیرین یک‌هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در کشور در حال ساخت است.

به گزارش ایسنا، سیدمرتضی بختیاری روز چهارشنبه، در مراسم افتتاح واحدهای مسکونی مددجویی در زنجان، اظهار داشت: در کشور بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در دست احداث داریم که امیدواریم با تأمین اعتبارات و مشارکت خیرین تا پایان سال به بهره‌برداری برسند.

بختیاری با اشاره به هزینه‌های اجرای این طرح، افزود: بیش از ۱۰۰میلیارد تومان برای این پروژه‌ها هزینه شده که بخشی از آنها، کمک دولت و بخش مهمی، تسهیلات قرض‌الحسنه بنیاد مسکن است.

وی درباره توسعه نیروگاه‌های خورشیدی نیز بیان داشت: در کشور بیش از ۲۳هزار سامانه خورشیدی پشت‌‌بامی نصب شده و طرح‌های تجمیعی نیز در شهرهایی مانند گرگان، یزد و میانه راه‌اندازی شده است.

رئیس کمیته امداد ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی(ره) با یکی از بانک‌ها قرارداد همکاری امضا کرده و با همکاری استانداران روند کارشناسی و اجرای طرح‌ها در حال انجام است. در همه این طرح‌ها، مددجویان سهامدار می‌شوند. همچنین تفاهم‌نامه‌ای برای احداث ۲۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی نهائی شده است تا نصب سامانه‌های پشت‌‌بامی ادامه یابد.

بختیاری با اشاره به اجرای مشاغلی مانند قالیبافی، دامداری و سایر فعالیت‌های خرد، گفت: این طرح‌ها به کاهش ناترازی انرژی کمک می‌کند و منبع درآمد پایدار برای خانواده‌های مددجو خواهد بود.

گفتنی است، در ادامه سفر یک روزه رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به زنجان ۲۷ نیروگاه خورشیدی خانگی در خدابنده افتتاح شدند.

رئیس کمیته امداد در مراسم بهره‌برداری همزمان از این نیروگاه‌ها، اظهار داشت: طبق اعلام رسمی رئیس‌‌جمهوری، قرار است ۳۰هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در کشور ایجاد شود و سهم کمیته امداد در این مسیر، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک و حمایتی برای خانواده‌های محروم است.

وی با بیان اینکه ۲۷ سامانه خورشیدی پنج کیلوواتی که روی پشت‌بام خانه‌های مددجویان نصب شده است، به‌صورت نمادین مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، گفت: این طرح، گامی در مسیر توانمندسازی خانوارهاست.