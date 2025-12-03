معلولیت دائمی سالانه ۳ تا ۴ هزار نفر در تصادفات رانندگی

رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی اعلام کرد بخش عمده‌ای از معلولیت‌ها در کشور ما ناشی از حوادث رانندگی و تصادفات است.

سیدعلی حسینی به‌مناسبت روز جهانی معلولین به خبرگزاری تسنیم گفت: در زمان حاضر تنها بیمارستان دولتی که به‌طور تخصصی در حوزه توانبخشی فعالیت می‌کند، بیمارستان رفیده است. این بیمارستان دارای 80 تخت است، در حالی که جمعیت کشور نزدیک به 90میلیون نفر است، یعنی تنها 80 تخت دولتی توانبخشی در یک بیمارستان توانبخشی داریم، در حالی که ده‌هاهزار نفر از افراد دچار معلولیت نیازمند خدمات توانبخشی هستند اما اطلاعات کافی ندارند و اگر هم به این بیمارستان مراجعه کنند ما با 80 تخت توان پاسخگویی به نیاز آنها را نخواهیم داشت.

حسینی درباره اهمیت افزایش تعداد تخت‌های توانبخشی در کشور نیز اظهار داشت: کشور ما با حوادث طبیعی، غیرطبیعی و حوادث جاده‌ای مواجه است، در زمان حاضر طبق آمارها سالانه حدود 20هزار مورد مرگ‌ومیر در تصادفات جاده‌ای داریم و 400هزار نفر نیز دچار صدمه ناشی از حوادث ترافیکی می‌شوند که از این میان 3 تا 4هزار نفر دچار معلولیت دائم می‌شوند، این افراد نیازمند خدمات توانبخشی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و طولانی‌مدت هستند.

وی با ارائه مثالی ادامه داد: برای مثال، یک جوان که دچار ضایعه نخاعی شده است، باید در دو تا سه ماه اول پس از حادثه تحت درمان توانبخشی قرار بگیرد تا بتواند حداکثر استقلال جسمی، اقتصادی و اجتماعی خود را بازیابد و دوباره به جامعه بازگردد.

رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی درباره علل معلولیت‌ها در کشور نیز افزود: حوادث طبیعی و غیرقابل کنترل از جمله زلزله، سیل و دیگر بلایای طبیعی می‌توانند آسیب‌های جسمی و معلولیت ایجاد کنند. حوادث ترافیکی نیز بخشی از حوادث را تشکیل می‌دهند که رو به فزونی است و بخش عمده‌ای از معلولیت‌ها در کشور ما ناشی از حوادث رانندگی و عدم رعایت اصول ایمنی است.