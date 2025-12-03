هشدار هواشناسی نسبت به افزایش آلودگی هوای ۹ کلانشهر
سازمان هواشناسی کشور نسبت به آلودگی هوای ۹ کلانشهر خبر داد و کاهش تردد غیرضروری را توصیه کرد.
به گزارش سازمان هواشناسی کشور، این سازمان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد: حاکمیت الگوی پایداری جو و وارونگی دما در روزهای آتی موجب افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد و این شرایط پنجشنبه آغاز میشود و تا یکشنبه ادامه خواهد داشت.
براساس اعلام این سازمان، پنجشنبه تهران، اصفهان، کرج، ارومیه، اراک و اهواز با افزایش آلودگی و کاهش کیفیت هوا روبهرو میشوند. این شرایط جمعه در تهران، کرج، اراک، اصفهان، اهواز، تبریز و ارومیه، شنبه در تهران، کرج، اصفهان، اهواز، تبریز، ارومیه و مشهد و یکشنبه در تهران، کرج، اصفهان، اهواز، تبریز، ارومیه، قزوین، سمنان و مشهد ادامه خواهد داشت.
این وضعیت جوی موجب افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروههای حساس میشود و در صورت عدم کنترل منابع آلایندهها، احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی در حد ناسالم برای همه گروهها وجود دارد.
سازمان هواشناسی کشور نسبت به مدیریت بهینه مصرف سوختهای فسیلی، کنترل فعالیتهای صنعتی آلاینده، کاهش تردد غیرضروری، پرهیز از فعالیتهای ورزشی در فضای باز برای گروههای حساس، پایش مستمر شاخصهای آلودگی توسط دستگاههای ذیربط برای اتخاذ تصمیمات مقتضی در حفظ سلامت شهروندان توصیه کرده است.
ورود سامانه بارشی به کشور طی یکشنبه هفته آینده
همچنین رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اظهار داشت: پنجشنبه در استانهای ساحلی دریای خزر، خراسانشمالی، خراسانرضوی، خراسانجنوبی، یزد و ارتفاعات البرز شرقی، هرمزگان و جزایر خلیجفارس بارش پراکنده باران گاهی رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیشبینی میشود.
صادق ضیائیان افزود: جمعه در هرمزگان، کرمانشاه و ایلام و ارتفاعات کرمان بارش پراکنده پیشبینی میشود. احتمال بارش در برخی نقاط استان هرمزگان نیز وجود دارد. شنبه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام حاکم میباشد. از یکشنبه بعدازظهر با ورود سامانه بارشی، برای شمالغرب بارش پیشبینی میشود. همچنین پنجشنبه دریای خزر و غرب خلیجفارس مواج است.
ضیائیان با بیان اینکه طی روزهای آینده برخی استانهای کشور با سطوح قابلتوجهی از آلودگی هوا مواجه خواهند شد، گفت: پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده (13 تا 16 آذر) جو پایداری حاکم خواهد بود و شرایط انباشت آلایندهها در جو فراهم است.
وی توصیه کرد: با توجه به این شرایط بهویژه افراد حساس از فعالیت طولانی و شدید در فضای باز پرهیز کنند. در صورت حضور در محیطهای آلوده از ماسک استاندارد استفاده و از تردد غیرضروری با خودروهای شخصی خودداری کنند و تا حد امکان از حملونقل عمومی بهره ببرند. رعایت این نکات میتواند سلامت شما و اطرافیانتان را در روزهای آینده حفظ کند.