تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۴
زاکانی:

اتوبوس‌های ۲۶ متری داخلی تا پایان سال وارد ناوگان تهران خواهد شد

شهردار تهران اعلام کرد قرارداد اتوبوس‌های ۲۶متری بسته شده است و کار ساختش آغاز شده و تا پایان سال وارد ناوگان خواهد شد.
علیرضا زاکانی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران برای کاهش آلودگی هوای پایتخت، به ایسنا گفت: ما در بخش اتوبوس‌های برقی با قدرت در حال ادامه روند قبلی خود هستیم؛ ضمن اینکه قرارداد اتوبوس‌های ۲۶متری بسته شده است و کار ساختش آغاز شده و تا پایان سال وارد ناوگان خواهد شد. در کنار این الگو نیز الگوی داخلی هم در دستورکار داریم.
زاکانی ادامه داد: جدا از سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه اتوبوس و مترو داریم، در حوزه حمل‌ونقل سبک یعنی اسکوتر، موتورسیکلت برقی و دوچرخه هم در پی سرمایه‌گذاری ویژه‌ای هستیم. وی درباره وضعیت هوای تهران افزود: در زمینه آلودگی هوا ۲۳ دستگاه مسئول هستند و شهرداری دستگاه یازدهم در این زمینه است. با این حال ما خودمان را مسئول اول می‌دانیم و به‌شدت در حال کار هستیم و در مسئله توسعه حمل‌ونقل عمومی، ایجاد زیرساخت‌های انسانی، ممانعت از افزایش آلایندگی، ایجاد فضای سبز و ابعاد مختلف ورود می‌کنیم.
شهردار تهران بیان داشت: ما قدر و سهمی داریم و به قدر و سهم خودمان برای مردم جانفشانی خواهیم کرد. اگر دیگر دستگاه‌ها هم باری روی دوشمان بگذارند آن بار را هم به دوش می‌کشیم.

