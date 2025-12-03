تاراج عمر، سرمایه و رؤیای جوانان در مؤسسات متخلف اعزام دانشجو به خارج

سرویس اجتماعی-

یکی از معضلات چند سال اخیر که بسیاری از جوانان و خانواده‌ها را دچار مشکلات جدی کرده است، فرصت‌طلبی برخی مؤسسات غیرمجاز و متخلف اعزام دانشجو به خارج است.

به گزارش کیهان، رویای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارج کشور، فرصتی برای برخی مؤسسات غیرمجاز و متخلف اعزام دانشجو ایجاد کرده است تا به قیمت تاراج سرمایه عمر و پول و رویای جوانان و خانواده‌ها، به دنبال سود خود باشند. موضوعی که بارها و بارها منجر به تشکیل پرونده‌های متعدد قضائی شده است.

نمونه‌ای گویا از کلاهبرداری در اعزام دانشجو

به عنوان نمونه، در یک پرونده که چند روز گذشته جزئیاتی از آن رسانه‌ای شد، دادستان مرکز استان گلستان از صدور کیفرخواست در پرونده کلاهبرداری از خانواده دانشجویان متقاضی تحصیل در روسیه خبر داد.

این پرونده با شکایت چند خانواده از گرگان و چند شهر دیگر از جمله آبادان، خرم‌آباد و اهواز در دادسرای گرگان، تشکیل شد. متهم با معرفی خود به‌عنوان فردی که مجوز اعزام دانشجو را دارد، اعتماد خانواده‌ها را جلب کرده بود. این فرد هیچ مجوز رسمی برای فعالیت آموزشی یا اعزام دانشجو نداشت و مدارکی که برای جلب اعتماد خانواده‌ها ارائه می‌کرد نیز جعلی بود.

در این پرونده، دانشجو‌ها صرفاً در دانشگاه‌های روسیه ثبت‌نام می‌شدند و خانواده‌ها شهریه و هزینه‌های مربوط به دانشگاه را به حساب‌ها، صرافی‌ها و ولت‌هایی که متهم معرفی می‌کرد، واریز می‌کردند. دانشجویان پس از حضور در دانشگاه مقصد با وجود پرداخت شهریه از سوی خانواده‌ها، با مشکل مواجه و مجبور به ترک دانشگاه، می‌شدند. پس از بررسی‌ها مشخص شد، متهم پول دریافتی از سوی خانواده را به دانشگاه‌ها پرداخت نکرده است.

برخی شاکیان این پرونده که کیفرخواست آن صادر و برای صدور رای به دادگاه ارسال شده است، تا حدود ۸میلیارد تومان به متهم پول پرداخته بودند.

آنچه مشخص است در بسیاری پرونده‌های مشابه دیگر، اعتماد بی‌جا و فریب تبلیغات اغوا‌کننده مؤسسات غیرمجاز و متخلف، جوانان و خانواده‌های آنها را دچار مشکل کرده است.

به همین علت است که همواره توصیه شده است، خانواده‌ها برای گرفتارنشدن در دام کلاهبرداران، پیش از اعتماد به افراد یا مؤسساتی که ادعای انجام امور تحصیلی یا بورسیه در دانشگاه‌های خارج از کشور را دارند، از مجاز بودن آنها مطمئن شوند.

در کنار لزوم ورود جدی نهادهایی مانند وزارت علوم برای روشنگری و مبارزه با فرصت‌طلبی مؤسسات اینچنینی، دستگاه قضا نیز وارد مبارزه جدی با این تخلفات شده است.

ورود قوه قضائیه

به مسئله مؤسسات متخلف اعزام دانشجو

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اخیر خود در پاسخ به اینکه «دادستانی از پلمب چند مؤسسه و مسدودسازی ۴۷ صفحه مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو خبر داده است و در حال حاضر شاهد تبلیغات وسیع در هلدینگ‌های مهاجرتی فاقد مجوز در شبکه‌های اجتماعی هستیم عده‌ای نیز با وعده‌های پوشالی کلاهبرداری شدند، دستگاه قضا برای پیشگیری و برخورد با این‌گونه شرکت‌های کاغذی چه اقداماتی انجام داده است»، گفت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند کسانی که تشویق می‌کنند نخبگان از کشور خارج شوند حال چه به صورت فردی، چه به صورت موسسه‌ای، خیانت به کشور است.

اصغر جهانگیر افزود: لذا آسیب‌شناسی در این خصوص صورت دادیم تا ببینیم چه اتفاقی در این حوزه می‌افتد. اولاً خلأهای علمی و دانشگاهی که در داخل کشور وجود دارد را شناسایی کردیم و مشاهده کردیم بیگانگان خلأهای رشته‌های پرمخاطب در کشور را شناسایی کردند و با وعده‌های دروغین برای جذب دانشجو در رشته‌های خاصی که پرطرفدار هستند و در داخل با ظرفیت‌های محدودی که دارد امکان تحصیل در آنها وجود ندارد، تلاش می‌کنند در باغ سبزی را برای خروج دانشجویان فراهم کنند.

رد پای سیاسی و امنیتی دشمن

جهانگیر عنوان کرد: نکته بعد این بود که در بررسی‌هایی که نهاد‌های اطلاعاتی انجام دادند گزارش دادند که ارتباطات غیرمتعارفی نیز بین بعضی از سفارت خانه‌های خارجی با این مؤسسات صورت می‌گیرد برای اینکه بتوانند اخذ ویزا داشته و اقداماتی را برای مهاجرت یا پناهندگی متقاضیان فراهم کنند. از سوی دیگر سودجویی مدیران متخلف مؤسسات اعزام دانشجو مشخص شد که بعضاً خیلی از آنها اصلاً از نظر قانونی اجازه فعالیت در این حوزه‌ها را نداشتند و به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند و با ارائه وعده‌های دروغین تلاش می‌کنند که متقاضیان تحصیل را از کشور خارج کنند.

وی ادامه داد: بعضاً هم دیده شده که این مؤسسات دروغین برای افراد اعزام‌شده به خارج جعل مدرک کردند و بعد از بازگشت به کشور این افراد دچار مشکل و چه در ایران چه در سایر کشور‌ها با جعل مدرک تحصیلی روبه‌رو شدند؛ و در نهایت مشخص شد که این مؤسسات به دنبال خروج سرمایه‌های کشور هستند با یک هدفی که دشمن دارد برایشان طراحی می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: به همین علت هم دستگاه قضائی هم نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی ورود کردند با همکاری وزارت علوم و وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی موضوع در حال پیگیری است. درخصوص شناسایی و مقابله با مؤسسات غیرمجازی که مشغول اعزام دانشجو به خارج هستند در این خصوص جمع‌آوری محور‌های تخلفات در دستورکار قرار گرفته و شیوه‌هایشان بررسی و نسبت به شناسایی‌شان اقدام می‌شود.

جهانگیر اظهار داشت: مؤسسات غیرمجاز را از مؤسسات مجاز تفکیک می‌کنیم و اولویت مؤسسات غیرمجاز است که بتوانیم به قید فوریت شناسایی کرده و برخورد‌های لازم را با آنها صورت دهیم. بعد از آن با مؤسسات مجازی که اقدامات غیرمجازی انجام می‌دهند، برابر قانون رفتار خواهد شد. در هر صورت دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی موظف شدند که تخلفات مؤسسات غیرمجاز و تخلفات مؤسسات مجازی که فعالیت‌های غیرقانونی می‌کنند را شناسایی کنند و بلافاصله به دستگاه قضائی اعلام کنند که با وصول موضوع قوه قضائیه در راستای وظیفه خودش اقدامات قانونی را به عمل خواهد آورد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال یکی از موضوعاتی که پیگیری شده بود، این بود که در بستر فضای مجازی دانشگاهی با عنوان مردم فعالیت می‌کند که گفته شده محل تاسیس و فعالیتش در کشور آمریکاست و با استفاده از ابزار‌های گوناگون اقدام به جذب و بورسیه دانشجویان ایرانی می‌کردند. با بررسی‌هایی که به عمل آمده مشخص شد که این نهاد توسط یهودیان مدیریت می‌شود و عمده فعالیتش تخلیه تلفنی و اخذ اطلاعات افراد در حوزه‌های مختلف است که در این خصوص نهاد‌های امنیتی هشدار‌های لازم را دادند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: همین‌جا لازم است به دانشجویان یا متقاضیان تحصیل در خارج از کشور و خانواده‌هایشان اعلام کنیم، مراقبت کنند تا عزیزان‌شان در دام چنین بستر‌ها و دانشگاه‌های دروغینی که فقط هدف‌شان جمع‌آوری اطلاعات هموطنان است، نیفتند.

جهانگیر با اشاره به اقدامات اخیر دادستانی در این خصوص عنوان کرد: با تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات مؤسسات مذکور در دادسرای ناحیه ۳۵ تهران، ما شاهد این هستیم که بلافاصله مراکز بدون مجوز تعطیل می‌شوند، مسدودسازی ۴۷ مؤسسه غیرمجاز توسط دادستانی تهران و پلمب آنها صورت گرفته و براساس مهلتی که به دفاتر مؤسسات غیرمجاز داده شده، بلافاصله بعد از شناسایی اگر نسبت به تعطیلی اقدامات‌شان عمل نکنند، نسبت به تعطیل و پلمب‌شان اقدام می‌شود.

وی افزود: برایشان پرونده‌های قضائی هم تشکیل می‌شود، سایت‌ها و صفحاتی هم که به صورت مجازی فعالیت غیرقانونی در زمینه اعزام دانشجو دنبال می‌کنند به صورت مستمر در حال رصد و شناسایی است و برخورد‌های لازم با کسانی که گردانندگان این سایت‌ها باشند از طریق دادسرای فرهنگ و رسانه در دستورکار است و گزارش‌هاش بموقع اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: براساس آخرین گزارش دادسرای ویژه رسانه قریب به ۱۰۱ مؤسسه غیرمجاز در شهر تهران شناسایی شد و پرونده برایشان تشکیل شد و ضمن تعطیلی و پلمب آنها به دادسرا معرفی شدند که پرونده‌هایشان در حال رسیدگی است. سایت‌هایی هم که تبلیغات اینستاگرامی داشتند در مورد این موسسات، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اقدام به فیلتر و مسدودسازی‌شان کرده که براساس آخرین گزارش برای ۴۷ سایت و چند پیج اینستاگرامی در این خصوص اقدام لازم صورت گرفت.

دستور دادستان تهران برای مقابله

با مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو

دادستان تهران نیز چند روز قبل به هلدینگ‌های مهاجرتی هشدار داد: فعالیت تمامی مؤسسات فاقد مجوز تا یک ماه آینده متوقف می‌شود.

علی صالحی در سومین جلسه تخصصی پیشگیری از فعالیت مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرائی مسئول در محل دادستانی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه اعزام دانشجو را از اولویت‌های دستگاه قضائی برشمرد و اظهار داشت: در راستای اجرای مصوبات جلسات پیشین و با همکاری پلیس فتا و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، تاکنون صفحات و سایت‌های متعلق به ۴۷ مؤسسه غیرمجاز مسدود و دو مرکز فاقد مجوز نیز پلمب شده‌اند.

وی از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات این مؤسسات در دادسرای ناحیه ۳۵ تهران خبر داد و افزود: براساس تصمیم اتخاذشده، دفاتر سایر مؤسسات غیرمجاز نیز حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده، با رعایت کامل موازین قانونی و در فضائی آرام و منظم، تعطیل خواهند شد.

صالحی با اشاره به آسیب‌های ناشی از فعالیت مؤسسات فاقد مجوز، تصریح کرد: اعزام نخبگان و دانش‌آموزان به خارج از کشور بدون نظارت قانونی، خسارات جبران‌ناپذیری به نظام آموزشی و سرمایه انسانی کشور وارد می‌کند. برخی از این مؤسسات با سوءاستفاده از عناوینی نظیر هلدینگ مهاجرتی، در پوشش کاریابی یا گردشگری، اقدام به تبلیغ و اعزام دانشجو می‌کنند که با آنان برخورد قاطع خواهد شد.

دادستان تهران همچنین از دستگاه‌های صادرکننده مجوز خواست تا نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد مؤسسات تحت پوشش خود داشته باشند و خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفات ناشی از خلأهای موجود نظارتی است. صدور مجوز به‌تنهائی کافی نیست و باید پایش و رصد مستمر نیز در دستورکار قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و آموزشی کشور، از خانواده‌ها خواست فریب تبلیغات اغواگرانه را نخورند و گفت: جوانان ایرانی در داخل کشور نیز با بهره‌گیری از امکانات موجود، توانسته‌اند در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، از جمله المپیادهای علمی، افتخارات بزرگی کسب کنند. بنابراین، ضرورت دارد خانواده‌ها با دقت و آگاهی، مسیر آینده فرزندان خود را انتخاب کنند.

صالحی با اشاره به ابعاد قضائی این موضوع اعلام کرد: تاکنون ۱۰ پرونده قضائی در دادسرای فرهنگ و رسانه (ناحیه ۳۵) درخصوص فعالیت مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو تشکیل شده که مقرر گردیده، این پرونده‌ها تا پایان آذرماه رسیدگی و تعیین تکلیف شوند.

بر پایه آمارهای رسمی، در حال حاضر ۱۳۸ مؤسسه غیرمجاز اعزام دانشجو در کشور فعال هستند که لازم است در اسرع وقت با پیگیری و همکاری همه دستگاه‌ها با آنها برخورد شود.