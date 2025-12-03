# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

مسئولیت مهم برای رسانه‌ها

پدرام پاک‌آیین با اشاره به بیانات روز گذشته رهبر انقلاب نوشت: «تأکید رهبر انقلاب بر پرهیز از الگوهای تحریف‌شده غربی درباره زنان، مسئولیتی تاریخی برای رسانه‌هاست. به نظر می‌رسد وزارت ارشاد با تقویت رسانه‌های بانوان و معرفی «بانوی فرهنگ سال» بتواند این نگاه اصیل را برجسته‌ کند.»

ماجرای یک عکس

امید ملایی با انتشار این تصویر نوشت: «ماجرای این عکس خیلی جالبه ظاهراً این نوزاد، سومین فرزند شهید پاسدار سید حمیدرضا موسوی از شهدای جنگ ۱۲روزه است که هیچ‌وقت نتونست پدرش رو ببینه... اون عکس دست مادرش هم در واقع تصویر شبیه‌سازی‌شده با هوش مصنوعی است.»

توصیه به مردان در دیدار با زنان

میکائیل دیانی با انتشار این تصویر نوشت: «نکته قابل‌توجه دیدار رهبری با زنان، حدیثی است که بالای سر ایشان نصب شده؛ دیدار زنان است اما خطاب این حدیث با مردان و شوهران این بانوان است! پیامبر(ص) می‌فرمایند: بهترین شما نیکورفتارترین شما نسبت به همسرش است...»

سیلی به ترامپ در ونزوئلا

حسن رحیم‌پور: «ترامپ باید در ونزوئلا سیلی بخورد. دنیا پس از آن، دنیای امن‌تری خواهد بود. در برابر دشمن مشترک، دشمن هار بشریت، هر که می‌تواند در ثواب این سیلی شریک شود، به صلح جهانی خدمت کرده است.»

تاثیر نماز و دعا برای باران

محمدحسین چاووشی: «مردم هرروز توی حرم امام رضا نماز بارون می‌خوندن؛ تا اینکه خبر اومد امروز مشهد بارونی شده! رهبری فرمودن: ارتباط با خدا را بیشتر کنید، برای باران، برای امنیت، برای عافیت، برای همه‌چیز از خدای متعال کمک بخواهید.»

بحران در میان شهرک‌نشینان

محمدامین میرزایی: «افزایش چشمگیر تقاضا برای شهروندی در اروپا، به ویژه پس از اکتبر ۲۰۲۳، نشان‌دهنده یک بحران اعتماد عمیق در میان بخش قابل‌توجهی از اسرائیل است این امر نه‌تنها به دلیل فشارهای اقتصادی یا اجتماعی داخلی است، بلکه نشان می‌دهد که ناامنی‌، زندگی در اسرائیل را تحت‌الشعاع قرار داده است.»