خواندنی از ورزش
* تیمهای والیبال دانشآموزی ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان وارد چین شدند.تیمهای دانشآموزی دختران و پسران ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی والیبال دانشآموزان زیر ۱۵ سال جهان، سهشنبه شب گذشته با بدرقه محمد جعفری معاون وزیر آموزش و پرورش به وقت ایران از تهران عازم چین شد. کاروان ایران پس از پرواز به مقصد اورومچی و ادامه مسیر به صورت هوایی به استان شانشی و طی مسیر زمینی دیروز ساعت۱۳ به وقت تهران وارد شهر شانگلو شدند.
* ساختمان جدید فدراسیون دوچرخهسواری عصر دیروز (چهارشنبه) با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و جمعی از اهالی این رشته رسماً افتتاح شد. فدراسیون دوچرخهسواری سال 1398 با فروش ساختمان قدیم خود در مرکز شهر تهران (خیابان ورزنده)، تدارکات لازم را برای احداث ساختمانی جدید در مجاورت پیست و کمپ تیمهای ملی دوچرخهسواری مجموعه ورزشی آزادی فراهم کرد. کلنگ این ساختمان در حالی زده شد که به دلیل کمبود اعتبار مالی و تغییرات مدیریتی در رأس این فدراسیون، پروژه ساخت و ساز با وقفهای طولانی مدت همراه شد تا اینکه بعد از گذشت 6 سال بالاخره امروز به بهرهبرداری رسید. ساختمان جدید فدراسیون دوچرخهسواری با مساحتی بالغ بر هزار و 200 متر مربع در سه طبقه بنا شده که شامل بخشهای اداری، سالن جلسات و مرکز سنجش تخصصی دوچرخهسواری است. این برای نخستین بار است که مرکز سنجش دوچرخهسواری با تجهیزات و امکانات بهروز در کشور راهاندازی
شده است.