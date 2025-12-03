با برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهائی و فینال لیگ برتر کشتی فرنگی، امروز از قهرمان این مسابقات رونمایی می‌شود.

مرحله نهائی بیست‌وپنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره)از ساعت ۹:۳۰ امروز در سالن شهدای هفتم تیر تهران آغاز می‌شود. مرحله نیمه‌نهائی این رقابت‌ها صبح امروز(پنجشنبه) برگزار خواهد شد و دیدارهای رده‌بندی و فینال نیز عصر روز ۱۳ آذرماه به انجام می‌رسد.

با اینکه به هیچ عنوان لیگ برتر کشتی فرنگی جذابیت لیگ آزاد را نداشت، اما امروز نگاه جامعه کشتی به سالن کشتی هفتم تیر دوخته خواهد شد. چهار تیم راه یافته به مرحله نهائی تا این لحظه خبری از جذب کشتی‌گیران خارجی در تیم خود نداده‌اند و از میان ملی‌پوشان هم اکثرا در این مسابقات روی تشک

نمی‌روند.

به نظر می‌رسد فقط محمدمهدی کشتکار و غلامرضا فرخی در ترکیب تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی حضور دارند و مشخص نیست که این دو ملی‌پوش هم در چه مسابقه‌ای روی تشک بروند. برنامه مرحله نیمه‌نهائی به شرح زیر است:

استقلال قم - دانشگاه آزاد اسلامی/ ساعت ۹:۳۰

رعد پدافند ارتش - نفت و گاز زاگرس جنوبی / ساعت ۱۱:۰۰

این رقابت‌ها با تعیین تیم قهرمان فصل بیست‌وپنجم لیگ برتر کشتی فرنگی به پایان خواهد رسید.

قراردادهایی که چنگی به دل نمی‌زند

در لیگ فرنگی وضعیت قراردادها چنگی به دل نمی‌زند و همان‌طور که پیش از این عنوان شده بود وضعیت قراردادها در لیگ کشتی فرنگی زیر یک میلیارد تومان است و حتی برخی ملی‌پوشان که امسال در لیگ حضور دارند مثل غلامرضا فرخی دارنده سه مدال طلای مسابقات جهانی، امیدهای جهان و بازی‌های کشورهای اسلامی و همچنین مهدی کشتکار دارنده مدال برنز جهانی قراردادشان زیر یک میلیارد تومان است و مشخص نیست که در مرحله پایانی مسابقات لیگ برای تیم استانشان (نفت و گاز) به میدان بروند یا خیر.

در مقابل که لیگ کشتی فرنگی چنین شرایطی دارد، لیگ آزاد شرایط کاملاً متفاوتی دارد. در لیگ کشتی آزاد استقلال جویبار با هدایت کمیل قاسمی موفق به جذب حسن یزدانی پرافتخارترین کشتی‌گیر ایران شد.

استقلالی‌ها علاوه‌بر یزدانی، امیرحسین فیروزپور دارنده مدال برنز جهانی و همچنین سه کشتی‌گیر مطرح روس را جذب کرد. آن‌ها از همان مرحله مقدماتی، از احمد ادریسوف و شمیل ممدوف روس و در مسابقه دور برگشت از شمیل ممدوف و ابراگیم کادی‌یف روس استفاده کردند که همه آنها مقابل رقبای ایرانی خود به برتری رسیدند.

هر چند استقلال در دور برگشت از دو کشتی‌گیر روس و امیرحسین فیروزپور استفاده کرد اما در نهایت مقابل بانک شهر شکست خورد و به عنوان تیم اول گروه به مرحله فینال راه پیدا نکرد.

حالا در آستانه فینال بزرگ لیگ برتر کشتی آزاد خبر جذب عبدالرشید سعداله‌یف ملقب به‌تانک روس از سوی بانک شهر مطرح شد. موضوعی که خیلی از علاقه‌مندان به کشتی را هم نگران کرد و هم مشتاق. چرا که سعداله‌یف یکی از کشتی‌گیران به نام و مطرح روس در وزن ۹۷ کیلوگرم است. حسن یزدانی هم که بعد از مسابقات المپیک پاریس کتف مصدومش را دوباره به دست جراحان سپرد و برای بار دوم زیر تیغ جراحی رفت و حتی در مسابقات جهانی زاگرب هم پس از ۱۰ سال غایب بود. حالا یزدانی که این روزها به دلیل جراحی کتف به دو وزن بالاتر آمده باید با عبدالرشید سعداله‌یف کشتی‌گیر مطرح روس در لیگ ایران در وزن ۹۷ کیلوگرم سرشاخ شود.