تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۴
گزارش رئیس فدراسیون جودو به وزیر ورزش در حضور سرمربی تیم ملی

رئیس فدراسیون جودو در دیدار با وزیر ورزش و جوانان گزارشی از عملکرد تیم‌های ایران در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی را به وی ارائه کرد و خواستار حمایت از این رشته شد.
آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون با حضور در وزارت ورزش و جوانان با احمد دنیامالی دیدار و گفت‌وگو کرد.در این دیدار‌ میراسماعیلی درخصوص عملکرد فدراسیون در بازی‌های کشورهای اسلامی و همچنین برنامه‌های آتی توضیحاتی را به وزیر ورزش و جوانان ارائه داد. عابدی محزون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی وزارت و رشاد ممدوف سرمربی تیم ملی جودو نیز در این دیدار حضور داشتند

