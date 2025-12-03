اعتراض شدید ‌هادی ساعی به فدراسیون جهانی تکواندو

به دنبال اقدام فدراسیون جهانی تکواندو در تغییر ناگهانی قانون قرعه‌کشی مسابقات زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان، روژان گودرزی در وزن ۴۹- کیلوگرم به دلیل همگروهی با ورزشکار رژیم صهیونیستی از مسابقات کناره‌گیری کرد.

در شرایطی که فدراسیون جهانی پیش از این در سایت رسمی خود اعلام کرده بود ورزشکاران کنیا به عنوان میزبان رقابت‌های زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان، همگی در رنک چهارم قرار می‌گیرند اما به یکباره این قانون تغییر و ورزشکاران کنیا بدون رنک در جدول مسابقات ثبت‌نام شدند.به دنبال این اتفاق جدول مسابقات در اوزان روز نخست دچار دگرگونی شد و روژان گودرزی نماینده شایسته تکواندوی بانوان ایران در دور نخست به حریف رژیم صهیونیستی برخورد کرد که به همین دلیل نیز از حضور در مسابقات کنار کشید.

همچنین امیرمحمد اشرافی در وزن ۸۷+ کیلوگرم و یکی دیگر از نمایندگان ایران در روز نخست مسابقات نیز در دور نخست با حریف لبنانی مبارزه می‌کند و در صورت برتری در دور دوم با برنده ورزشکار رژیم صهیونیستی که در رنک ۵ دنیا قرار دارد و ورزشکار روسیه برخورد خواهد کرد. به دنبال این اتفاق ‌هادی ساعی بلافاصله راهی هتل محل اسکان مسئولان فدراسیون جهانی در نایروبی کنیا شد و اعتراض شدید خود را نسبت به این اتفاق اعلام کرد اما مسئولان فدراسیون جهانی تاکید کردند نمی‌توانند تغییری در جدول مسابقات اعمال کنند.ساعی قرار است این موضوع را با جدیت پیگیری کند تا در روزهای آینده این دردسر بزرگ برای دیگر ورزشکاران ایران به‌وجود نیاید؛ اتفافی که به نظر می‌رسد سخت و دشوار خواهد بود. این رقابت‌ها از صبح دیروز چهارشنبه به میزبانی نایروبی کنیا آغاز شد.