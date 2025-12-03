نشست آسیب‌شناسی عملکرد کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش برگزار شد.

نشست ارزیابی و آسیب‌شناسی ورزش ایران در بازی‌های آسیایی جوانان 2025 بحرین،با حضور مسئولان وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و به ریاست وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان چندی پیش در حالی برگزار شد که کاروان ورزش کشورمان با حضور ۲۳۹ ورزشکار در ۲۴ رشته این مسابقات شرکت کرد و در نهایت با مجموع ۷۶ مدال (۲۲ طلا، ۱۸ نقره و ۳۶ برنز) بعد از چین، ازبکستان و قزاقستان به عنوان چهارم رسید؛ عنوانی ارزشمند که در جای خود جزو درخور توجه‌ترین نتایج کارنامه ورزش کشور محسوب می‌شود.

ایران که در دو دوره پیشین بزرگ‌ترین فستیوال ورزشی جوانان قاره با تیم کم‌جمعیتی در این آوردگاه شرکت کرده بود، به ترتیب جایگاه‌های یازدهم و بیستم را از آنِ خود کرده بود. برای این دوره از پیکارها اما با تصمیم وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، کاروانی پرجمعیت به بحرین اعزام شد تا پشتوانه‌سازی لازم برای حضور پرقدرت این ورزشکاران در بازی‌های المپیک جهانی جوانان که سال آینده در سنگال (داکار 2026) برگزار می‌شود و همواره از اعتبار بالایی برخوردار است، صورت پذیرد.

ارتقای دانش مربیان در تیم‌های ملی پایه، جلوگیری از آسیب‌دیدگی ملی‌پوشان، استفاده از ظرفیت تیم‌های ملی ورزش دانش‌آموزی و اتصال زنجیره رقابت‌های المپیاد استعدادهای برتر به تیم‌های پایه و نظارت جدی بر فدراسیون‌هایی که صاحب مدال طلای این دوره از بازی‌ها شدند؛ اصلی‌ترین موضوعاتی بود که کارشناسان در نشست مربوطه بر آن تأکید داشتند و مقرر شد در جلسات کارشناسی پیش‌رو به‌طور جدی پیگیری شود.