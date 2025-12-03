انجمن کراسفیت از فدراسیون وزنهبرداری به همگانی منتقل شد
دستورالعمل انتزاع انجمن کراسفیت از فدراسیون وزنهبرداری و انتقال به فدراسیون ورزشهای همگانی ابلاغ شد.
وزارت ورزش و جوانان در راستای سیاستهای توسعه و تعمیم ورزش همگانی، به استناد بند ۱۱ بخش الف ماده ۴ قانون اهداف، وظایف و اختیارات این وزارتخانه، دستورالعمل انتزاع انجمن کراسفیت از فدراسیون وزنهبرداری را ابلاغ کرد. بر این اساس، انجمن کراسفیت از این پس زیر نظر فدراسیون ورزشهای همگانی فعالیت خود را انجام خواهد داد. سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنهبرداری درباره جدایی کراسفیت از فدراسیون وزنهبرداری و انتقال آن به زیرمجموعه فدراسیون همگانی گفت: تصمیم برای جدایی کراسفیت از فدراسیون وزنهبرداری به دستور وزارت ورزش بود. خودمان هم موافق این تصمیم بودیم، هدف ما کمک به هر دو ورزش بود اما تصمیم وزارت ورزش مبنی بر جدایی این رشته بود. ما هم اصراری نداشتم و مشکلی نداریم. وی افزود: این تغییرات به دلیل ماهیت همگانی بودن رشته کراسفیت است که وزارت ورزش تصمیم گرفت آن را به فدراسیون همگانی منتقل کند و ما نیز به این تصمیم احترام میگذاریم و هیچ مشکلی نداریم. ما هم الان به استانها ابلاغ میکنیم که کراسفیت از فدراسیون وزنهبرداری جدا شده و مجدداً زیر مجموعه فدراسیون همگانی شده است. رئیس فدراسیون وزنهبرداری تأکید کرد: تمرکز اصلی ما روی وزنهبرداری است و امیدواریم نتایج خوبی در بازیهای آسیایی ناگویا بگیریم.